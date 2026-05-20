ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ผนึก SCB WEALTH และ CardX ขยายการเติบโตผ่านพันธมิตรทางการเงิน เจาะกลุ่มลูกค้าศักยภาพสูง

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทบริหารจัดการธุรกิจฮอสพิทาลิตี้ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครอบคลุมโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ที่พักอาศัยระดับหรู รวมถึงร้านอาหารและสปา ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SCB WEALTH และ CardX ภายใต้แคมเปญ “ONYX 60th Anniversary” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของบริษัทฯ เพื่อขยายบทบาทและต่อยอดสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายบริการทางการเงินและไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจร
ความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำความเป็นผู้นำของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในธุรกิจบริหารจัดการฮอสพิทาลิตี้ระดับภูมิภาค ควบคู่กับการเดินหน้ากลยุทธ์สร้างเครือข่ายพันธมิตรอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคการเงิน เพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมและกลุ่มลูกค้า SCB WEALTH พร้อมยกระดับประสบการณ์การเข้าพักให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง (High Net Worth) ได้อย่างเหนือระดับ ผ่านการผสานจุดแข็งของเครือข่ายลูกค้า สิทธิประโยชน์ทางการเงิน และพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ในเครืออย่างลงตัว
คุณพรทิพย์ เป้าทอง รองประธานกรรมการแผนกการตลาด (Vice President - Marketing) ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า ความร่วมมือกับ SCB WEALTH และ CardX ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกลุ่มออนิกซ์ฯ ในการต่อยอดการเติบโตผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ซึ่งไม่เพียงช่วยขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่มีศักยภาพสูง แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงการเดินทาง การใช้จ่าย และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างไร้รอยต่อ
“ในโอกาสครบรอบ 60 ปี เรามุ่งยกระดับบทบาทขององค์กรจากผู้ให้บริการสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าร่วมกับพันธมิตรในระยะยาว โดยใช้ความแข็งแกร่งของแบรนด์และประสบการณ์ในธุรกิจบริการเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต”
คุณศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ High Net Worth and Affluent Segment และ รักษาการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Wealth and Insurance Capability Development ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “การผนึกกำลังภายในกรุ๊ป ทำให้ SCB WEALTH และ CardX มีความพร้อมในการมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละเซกเมนต์ ผ่านการนำจุดแข็งของแต่ละธุรกิจมาผสานกันเพื่อสร้างคุณค่าที่แตกต่างอย่างชัดเจน ความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ แต่เป็นการวางรากฐาน Lifestyle Ecosystem ที่สะท้อนเจตนารมณ์ของธนาคารฯ ในการยกระดับ Lifestyle Privilege ของ SCB WEALTH ให้ครอบคลุมทุกมิติของการใช้ชีวิต ผ่านพอร์ตโฟลิโอของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป”
คุณปัญญา เวชบรรยงรัตน์ Chief Business and Channel Officer บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “CardX มุ่งยกระดับประสบการณ์การใช้จ่ายของลูกค้าในทุกมิติ ความร่วมมือกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ SCB WEALTH ในครั้งนี้ จึงเป็นการผสานจุดแข็งระหว่างเครือข่ายโรงแรมระดับภูมิภาคและศักยภาพด้านข้อมูลลูกค้าของ CardX เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์ที่ตรงความต้องการของลูกค้า ภายใต้แคมเปญ ONYX 60th Anniversary เราตั้งใจออกแบบประสบการณ์การเข้าพักที่มอบทั้งความคุ้มค่าและความพิเศษในเวลาเดียวกัน ผ่านสิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยงการใช้จ่าย การเดินทาง และการพักผ่อนอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งสะท้อนทิศทางของ CardX ในการสร้าง ‘Everyday Value’ ควบคู่กับ ‘Premium Experience’ เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้จ่ายและการใช้ชีวิตของลูกค้าให้เหนือระดับ”
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้เชื่อมโยงระบบเอกสิทธิ์สำหรับสมาชิก ONYX Rewards แก่ลูกค้า SCB WEALTH และ CardX ผ่านสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าพัก การใช้จ่าย และการยกระดับสถานะสมาชิกสู่ระดับ Gold และ Platinum ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขยายฐานลูกค้าใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2569 ผู้ถือบัตรเครดิต CardX จะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ การรับคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น 6 เท่า (6X PointX)* พร้อมส่วนลดห้องพักและบริการในโรงแรมที่ร่วมรายการ ขณะที่ผู้ถือบัตรเครดิต SCB WEALTH by CardX ได้แก่ผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING ผู้ถือบัตรเครดิต SCB FIRST และ ผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIME จะได้รับสิทธิยกระดับสถานะสมาชิก ONYX ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2570 พร้อมสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และบัตรเครดิต SCB FIRST รับอภินันทนาการห้องพักเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงประสบการณ์การเข้าพักในระดับที่สูงขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น
นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังครอบคลุมการพัฒนาประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์และอาหาร ผ่าน ONYX Dining ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภคในมิติที่ลึกยิ่งขึ้น ผ่านการนำเสนอประสบการณ์ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสะท้อนแนวคิดของความร่วมมือระหว่างองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการทำการตลาดร่วมกัน แต่เป็นการวางรากฐานของการเติบโตในระยะยาว ผ่านการเชื่อมโยงแบรนด์ พันธมิตร และลูกค้าเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การสร้างการรับรู้แบรนด์ การขยายฐานลูกค้าใหม่ ไปจนถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวผ่าน ONYX Rewards
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cardx.co.th
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่โอนธุรกิจไปยังคาร์ดเอกซ์ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอสซีบีเอกซ์