ยกหางตาซ่อนแผลใต้คิ้วด้วย Subbrow Lift เหมาะกับใครบ้าง

ปัญหาหางตาตก หนังตาหย่อนคล้อย เป็นสิ่งที่รบกวนใจใครหลายคนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ทำให้ใบหน้าดูเศร้าหมองและไม่สดใส หลายคนพยายามหาวิธีแก้ไขเพื่อให้ดวงตากลับมาดูอ่อนเยาว์อีกครั้ง ซึ่งในปัจจุบันเทคนิคทางการแพทย์ได้พัฒนาไปไกลมาก โดยเฉพาะการทำ Subbrow Lift ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการความงาม แต่เทคนิคการยกหางตาซ่อนแผลใต้คิ้วนี้จะตอบโจทย์ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือไม่ และวิธีการนี้จะใช่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับรูปตาของเราหรือเปล่า ชวนมาหาคำตอบกันในบทความนี้
Subbrow Lift คืออะไร
เทคนิค Subbrow Lift หรือที่รู้จักกันในชื่อการยกกระชับหางตาซ่อนแผลใต้คิ้ว เป็นการผ่าตัดเล็กเพื่อตัดแต่งหนังตาส่วนเกินที่หย่อนคล้อยบริเวณหางตาออก โดยจักษุแพทย์จะทำการซ่อนรอยแผลไว้ที่ขอบคิ้วด้านล่างอย่างแนบเนียน ทำให้มองไม่เห็นรอยแผลเป็นเมื่อแผลหายดี เทคนิคนี้ช่วยดึงหางตาที่ตกให้ยกกระชับขึ้น คืนความสดใสให้ดวงตาดูเปิดกว้างและมีมิติมากขึ้น โดยไม่กระทบกับโครงสร้างชั้นตาเดิมที่สวยอยู่แล้ว ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยได้อย่างตรงจุดและปลอดภัย
Subbrow Lift เหมาะกับใครบ้าง
หากกำลังสงสัยว่าโครงสร้างดวงตาของเราเหมาะกับการทำศัลยกรรมประเภทนี้หรือไม่ ทางทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการจาก Sky Clinic แนะนำว่า เทคนิคการยกกระชับหางตานี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด ซึ่งจะตอบโจทย์ผู้ที่มีลักษณะปัญหาดวงตาในกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้
คนที่มีหนังตาส่วนเกินบริเวณหางตา
เมื่ออายุมากขึ้น คอลลาเจนและอีลาสตินใต้ผิวหนังจะเริ่มเสื่อมสภาพ ส่งผลให้เกิดหนังตาส่วนเกินที่ตกลงมาทับบริเวณหางตา ทำให้ดวงตาดูเล็กลงและบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น เทคนิคนี้จะเข้าไปช่วยจัดการตัดหนังตาส่วนที่หย่อนคล้อยทิ้งไป ทำให้ช่วงหางตาดูยกกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เปิดรูปตาให้กว้างขึ้นและคืนความอ่อนเยาว์ให้ใบหน้าโดยรวมกลับมาดูสดใส ไม่ต้องทนกับปัญหา หนังตาส่วนเกิน หางตาตก อีกต่อไป
คนที่ต้องการยกหางตาแบบดูธรรมชาติ
หลายคนกังวลว่าการทำศัลยกรรมรอบดวงตาจะทำให้หน้าดูเปลี่ยนไปจนผิดสังเกต หรือดูหลอกตาจนเกินไป แต่การใช้วิธีนี้จะเน้นการปรับแต่งรูปตาให้ดูดีขึ้นบนพื้นฐานโครงสร้างเดิมของเราเอง จักษุแพทย์จะประเมินและดึงยกกระชับเฉพาะส่วนที่ตกให้กลับเข้าที่ ผลลัพธ์ที่ได้จึงมีความละมุนละไม เป็นธรรมชาติสูง ไม่ทำให้ตาดูเบิกโพลงหรือดุขึ้น ช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นด้วยดวงตาที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
คนที่ไม่อยากให้เห็นแผลชัดบนเปลือกตา
ข้อดีที่โดดเด่นที่สุดของการผ่าตัดเทคนิคนี้คือการซ่อนรอยเย็บ จักษุแพทย์จะทำการกรีดและเย็บแผลให้ชิดกับแนวเส้นขนคิ้วด้านล่างมากที่สุด เมื่อแผลตกสะเก็ดและหายสนิท รอยแผลจะถูกเส้นขนคิ้วบังเอาไว้จนแทบมองไม่เห็น ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องคอยใช้เครื่องสำอางหนาๆ มาปกปิดรอยแผลบริเวณชั้นตา ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการผลลัพธ์ที่เนียนเรียบและไร้ร่องรอยการศัลยกรรมบนเปลือกตาอย่างแท้จริง
คนที่เคยทำตาสองชั้นแล้วชั้นตาตก
สำหรับผู้ที่เคยผ่านการทำตาสองชั้นมาแล้วในอดีต แต่เมื่อเวลาผ่านไปหนังตากลับมาหย่อนคล้อยลงมาทับชั้นตาที่เคยทำไว้ ทำให้ชั้นตาดูเล็กลงหรือไม่ชัดเจนเหมือนเดิม การใช้วิธีนี้เข้าไปแก้ไขถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมาก เพราะแพทย์ไม่ต้องไปยุ่งกับรอยกรีดชั้นตาเดิม ลดความเสี่ยงของการเกิดรอยแผลซ้ำซ้อน แต่จะใช้วิธีดึงหนังตาจากใต้คิ้วขึ้นไปแทน ช่วยให้ชั้นตาเดิมที่เคยทำไว้กลับมาสวยคมชัดและดูโดดเด่นขึ้นอีกครั้ง
คนที่ต้องการฟื้นลุคดวงตาให้สดใสขึ้น
ดวงตาที่ดูเหนื่อยล้า เศร้าหมอง หรือดูง่วงนอนตลอดเวลา มักเกิดจากหางตาที่ตกลงมาบดบังความสดใส การใช้วิธีนี้เข้าไปช่วยยกกระชับหางตา จะเป็นการเปิดมุมมองและปรับโหงวเฮ้งบนใบหน้าให้ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น เพียงแค่หางตายกขึ้นเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนลุคให้เราดูเป็นคนที่มีพลัง กระฉับกระเฉง และดูเด็กลงได้ ถือเป็นการลงทุนดูแลตัวเองที่คุ้มค่า ช่วยดึงเสน่ห์ในตัวเราให้เปล่งประกายออกมาได้อย่างชัดเจน
วิเคราะห์รูปตาเฉพาะบุคคลที่ Sky Clinic ดีอย่างไร
ดวงตาของเราทุกคนมีความแตกต่างกัน ทั้งรูปทรง โครงสร้างกระดูก และปริมาณไขมัน การเลือกคลินิกที่มีความชำนาญการจึงสำคัญมาก ที่ Sky Clinic ดูแลโดยจักษุแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ลึกซึ้งเรื่องกายวิภาคของดวงตา แพทย์จะทำการประเมินและออกแบบการผ่าตัดให้เข้ากับรูปหน้าและโครงสร้างตาของเราแบบเคสต่อเคส ทำให้มั่นใจได้ว่าการประเมินเพื่อผ่าตัดแก้ไขปัญหาจะมีความแม่นยำ ปลอดภัย และได้ผลลัพธ์ที่สวยงามรับกับใบหน้าของเรามากที่สุด ไร้กังวลเรื่องภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็น
สรุป
การยกกระชับหางตาโดยเทคนิคซ่อนแผลใต้คิ้วถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหาหนังตาหย่อนคล้อย หางตาตก หรือต้องการแก้ไขชั้นตาเดิมให้กลับมาดูสดใสอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยแผลเป็นบนเปลือกตา หากเรากำลังมองหาสถานที่ที่ไว้ใจได้ Sky Clinic คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม เพราะดูแลโดยทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการที่พร้อมวิเคราะห์ปัญหาดวงตาอย่างละเอียด ช่วยออกแบบรอยยิ้มใหม่ผ่านดวงตาคู่สวยให้เรากลับมามั่นใจและดูอ่อนเยาว์ได้อีกครั้งอย่างปลอดภัย