HolyShred ร้านอาหารไทยในซานฟรานซิสโก ใช้ Data ปั้นกลยุทธ์การขาย สู่ท็อป 10 ร้านอาหารยอดฮิตบนแพลตฟอร์ม DoorDash หลังเปิดได้เพียง 3 เดือน ตั้งเป้าขยาย 10 สาขาทั่วแคลิฟอร์เนียภายในปีครึ่ง

HolyShred ร้านอาหารไทยสไตล์ Fast – Casual (ร้านอาหารที่เน้นความรวดเร็ว ทันสมัย เข้าถึงง่าย) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก เดินหน้าสร้างการเติบโตปั้นกลยุทธ์การขายผ่านแนวคิด Data – Driven เปิดให้บริการสาขาแรกช่วงเดือนตุลาคม ปี 2025 หลังเปิดร้านภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน สามารถก้าวขึ้นสู่ท็อป 10 ร้านอาหารไทยยอดนิยม ในเมืองซานฟรานซิสโก บนแพลตฟอร์ม DoorDash (แพลตฟอร์มสั่งอาหารและเดลิเวอรีชั้นนำในสหรัฐฯ) ได้สำเร็จ สะท้อนถึงกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในตลาดสหรัฐฯ ที่เปิดรับวัฒนธรรมอาหารไทยที่หลากหลายรสชาติจัดจ้านและมีเอกลักษณ์มากขึ้น
ร้าน HolyShred ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนักธุรกิจรุ่นใหม่ชาวไทยที่มองเห็นศักยภาพของ “อาหารไทย” ในฐานะหนึ่งในจุดแข็งสำคัญของประเทศไทย และต้องการนำเสนออาหารไทยในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง Holy เป็นตัวเเทนของคำว่า “ที่สุด” ส่วนคำว่า Shred นั้นเป็นคำภาษาอังกฤษ “ฉีก” ซึ่งมาจากเมนูประเภทเนื้อสัตว์ที่เสิร์ฟแนวสไตล์ฉีกต่างๆ เมื่อนำ 2 คำนี้มารวมกันจึงกลายเป็น “HolyShred” ชื่อสั้น คนจำได้ง่าย และผู้บริโภคเข้าถึงได้ ซึ่ง HolyShred คือร้านอาหารไทยที่คงเอกลักษณ์รสชาติความเป็นไทยไว้อย่างชัดเจน ทั้งความจัดจ้านและความเข้มข้น โดยไม่ถูกปรับให้เป็นอาหารไทยในแบบอเมริกัน หรือ Americanized มากเกินไป ขณะเดียวกัน ยังมีการออกแบบประสบการณ์การรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคอเมริกัน เช่น การเพิ่มซอสเคียง และการจัดองค์ประกอบเมนูให้ง่ายต่อการรับประทาน เมนูอาหารต่างๆ ที่ขายในร้าน HolyShred ล้วนเป็นเมนูที่ชาวไทยคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน โดย HolyShred ได้นำเมนูอาหารไทยมาปรับให้เข้ากับเทรนด์สุขภาพที่เน้นโปรตีน แต่ยังคงความเป็นไทยของเมนูไว้ได้อย่างชัดเจน
สำหรับเมนูเด่นของร้าน ประกอบไปด้วย หมี่ไก่ฉีก , ข้าวไก่ทอดหาดใหญ่จิ้มแจ่ว และแกงเขียวหวานไก่ย่าง ซึ่งกลายเป็นเมนูยอดนิยมของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีเมนูอย่าง ผัดซีอิ๊ววากิว , ผัดขี้เมาวากิว และผัดไทยไก่ทอด ที่เสิร์ฟคู่กับน้ำพริกหอมเจียวเผ็ดแทนพริกป่น เพื่อเพิ่มมิติใหม่ให้กับประสบการณ์อาหารไทยในแบบร่วมสมัย โดยร้านตั้งราคาเฉลี่ยต่อจานอยู่ราว 13.95 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 452 บาท ต่ำกว่าระดับราคาทั่วไปของร้านอาหารประเภทใกล้เคียงที่มักอยู่มากกว่า 18 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 583 บาท ขณะที่มูลค่าเฉลี่ยต่อออเดอร์อยู่ที่ประมาณ 25 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 810 บาท กลุ่มลูกค้าหลักคือผู้บริโภควัยทำงานในย่านธุรกิจ เมืองซานฟรานซิสโก
เบื้องหลังทั้งหมดของการเติบโต HolyShred มาจากวิธีคิดเชิงระบบของทีมผู้ก่อตั้งที่มีพื้นฐานจากสายเทคโนโลยีโดย นายธนัช จตุภัทรฉัตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้าน Computer Science จาก University of Southern California (USC) เคยดำรงตำแหน่ง ex – Lead Engineer ที่ Eightfold AI และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง (Co – Founder) และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท Tact Social Consulting ก่อนเข้ามารับหน้าที่ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co – Founder) และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) เเละ ฝ่ายปฎิบัติการ COO ของ HolyShred
ด้านผู้ร่วมก่อตั้ง HolyShred นายธนัช จตุภัทรฉัตร ให้ข้อมูลว่า “จริงๆ เเล้ว HolyShred เกิดจากการรวมตัวของ ผู้ก่อตั้งที่มีความถนัดในเเต่ละเรื่อง อย่างนายพีรเดช มุขยางกูร จะมีความถนัดในการพัฒนาธุรกิจและการตลาดหลังจากเคยเป็นผู้บริหารบริษัท Edtech ชื่อดังที่ยังคงได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนกระผมมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนาแพลตฟอร์ม มาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาระบบหลังบ้านของ HolyShred ให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา Dashboard เพื่อติดตามการเติบโตของฐานลูกค้า ไปจนถึงการติดตาม Hotspot ในการให้บริการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น
เราเล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตั้งแต่วันแรกในการทำธุรกิจอาหาร เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจสามารถสเกลได้อย่างรวดเร็วในอนาคต (Built to Scale) การประยุกต์ความรู้ความเข้าใจด้านอาหาร และการดำเนินงานในร้าน ประกอบกับประสบการณ์การออกแบบเทคโนโลยีในสเกลขนาดใหญ่ของนายธนัช จึงเป็นจุดสำคัญที่ทำให้สามารถออกแบบระบบที่ใช้งานได้จริงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งยังช่วยในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการทำงานซ้ำๆ โดยไม่จำเป็น และลดต้นทุนการดำเนินงานได้
นายธนัช ยังกล่าวอีกว่า ด้วยศักยภาพของ AI ในปัจจุบัน ธุรกิจสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้งานเองได้มากขึ้น ในต้นทุนที่เข้าถึงได้ เมื่อเทียบกับในอดีต ทำให้สามารถออกแบบระบบที่ตอบโจทย์การดำเนินงานได้อย่างตรงจุด ปัจจุบันได้พัฒนาแพลตฟอร์มหลังบ้านที่เริ่มเข้ามาช่วยบริหารงานตั้งแต่การติดตามสต็อกสินค้า (Inventory) ไปจนถึงการรวมยอดคำสั่งซื้อ Catering Order จากหลากหลายแพลตฟอร์มให้อยู่ในระบบเดียว ซึ่งแม้จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐาน แต่ยังไม่มีโซลูชันในตลาดที่ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง การพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นเองจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายสาขาในอนาคตได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เราได้เตรียมเเผนระดมทุนรอบใหม่ ผ่านนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเป้าหมายคือการนำอาหารไทยโกอินเตอร์ทั่วสหรัฐอเมริกา และพัฒนาแพลตฟอร์มการสั่งอาหารไทย ให้ล้ำสมัย สะดวก มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจ และเหมาะกับผู้บริโภคในยุคที่คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจการดูเเลสุขภาพ และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น คาดหวังไว้ว่า หลังการระดมทุนสำเร็จเราจะได้เห็น HolyShred เติบโต รองรับความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา พร้อมตั้งเป้าให้อาหารไทยภายใต้เเบรนด์ HolyShred กลายเป็นอาหารหลักที่ชาวมะกันทานได้ทุกวัน
แนวทางการนำเสนออาหารไทยภายใต้เเบรนด์ HolyShred คือการนำรสชาติที่ชาวไทยคุ้นเคย นำเสนอสู่ผู้บริโภคชาวอเมริกันนี้ ทำให้ HolyShred แตกต่างจากร้านอาหารไทยทั่วไปในตลาด และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้แบรนด์ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มเดลิเวอรี ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนยอดขายมากถึงร้อยละ 90 ขณะที่ยอดขายหน้าร้านคิดเป็นร้อยละ 10 เท่านั้น ในอนาคตอาหารไทยภายใต้เเบรนด์ HolyShred มีโอกาสเติบโตในตลาดสหรัฐอเมริกา และปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวอเมริกามากขึ้น
HolyShred คือร้านอาหารไทยสไตล์ Fast – Casual ที่ก่อตั้งโดยนายธนัช จตุภัทรฉัตร และ คุณพีรเดช มุขยางกูร ด้วยความมุ่งมั่นที่ในการยกระดับรสชาติอาหารริมทาง (Street Food) ไทยแท้ให้เป็นที่รู้จักในตลาดสหรัฐอเมริกา ผ่านการบริหารจัดการที่เป็นระบบ (SOP) และการออกแบบเมนูที่ชาญฉลาด และการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน HolyShred เปิดให้บริการสาขาแรกที่เมืองซานฟรานซิสโก และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายสาขาในอนาคต สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.opl.to/holyshred
ข้อมูลสาขาและเวลาทำการ
• ที่ตั้ง: 829 Geary St, San Francisco, CA 94109, United States
• เบอร์โทรศัพท์สาขา: 408–210–7799
• เวลาเปิด–ปิด:
• จันทร์ – ศุกร์: 11:00 น. – 22:00 น.
• เสาร์ – อาทิตย์: 12:00 น. – 22:00 น.
