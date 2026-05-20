ไทยออยล์ยืนยันไม่กักตุนน้ำมัน ผลิต-ส่งมอบต่อเนื่องช่วงวิกฤต มีบันทึกทุกขั้นตอน

ไทยออยล์ชี้แจงกรณีผลการตรวจสอบน้ำมันขาดแคลน ยืนยันผลิตและส่งมอบน้ำมันอย่างต่อเนื่อง เคร่งครัดทุกขั้นตอน มีบันทึกตรวจสอบได้ ยินดีให้ความร่วมมือ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบการจัดสรรและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงสถานการณ์วิกฤตที่ผ่านมา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันของประเทศ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการเข้าตรวจสอบ การส่งมอบข้อมูล เอกสาร และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ขอยืนยันว่า การดำเนินงานของโรงกลั่นมีระบบควบคุม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลด้านการผลิต การจัดเก็บ และการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
โดยในช่วงสถานการณ์วิกฤตที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงดำเนินการผลิตและส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ และช่วยรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนและภาคเศรษฐกิจ โดยยึดมั่นในพันธกิจการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเป็นสำคัญสูงสุด
บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่ากระบวนการตรวจสอบของภาครัฐจะดำเนินไปตามข้อเท็จจริง ด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน