GC ยันไม่เคยกักตุน ผลิตน้ำมันตรงตามออร์เดอร์ ขายเฉพาะหน้าโรงกลั่น มีหลักฐานชัดเจน ตรวจสอบได้

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ออกหนังสือชี้แจง ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการกักตุนในช่วงวิกฤตน้ำมัน ผลิตน้ำมันตรงตามการสั่งซื้อของลูกค้า ขายเฉพาะที่หน้าโรงกลั่น ไม่มีสถานีบริการน้ำมันและระบบขนส่งน้ำมันในมือ ทุกขั้นตอนการดำเนินงานมีหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่ภาครัฐได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสรุปผลการตรวจสอบกรณีน้ำมันขาดแคลนอย่างรุนแรงที่สถานีบริการน้ำมันในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางที่ผ่านมานั้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นขายน้ำมันสำเร็จรูปที่หน้าโรงกลั่นเท่านั้น โดยไม่มีสถานีบริการน้ำมัน และไม่มีระบบขนส่งในซัพพลายเชน โดยบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการเข้าตรวจสอบ ให้ข้อมูล ปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในช่วงวิกฤตตะวันออกกลาง บริษัทฯ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
บริษัทฯ ขอเน้นย้ำว่า การดำเนินงานของโรงกลั่นมีระบบการควบคุม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกของน้ำมันตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการกลั่นและส่งมอบน้ำมันออกจากโรงกลั่นตามแผนการขายและส่งมอบอย่างครบถ้วน และได้เปิดเผยข้อมูลให้แก่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับใบกำกับการขนส่งน้ำมันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุน หรือ การประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงใด ๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ ขอยืนยันอีกครั้งว่า ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และพร้อมที่จะประสานงานและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ทางภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมต่อไป