IRPC เปิดจองซื้อหุ้นกู้ 15 – 17 มิ.ย.นี้ ระบุดบ. 2.70 – 3.85% ต่อปี

IRPC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 3 ชุด อายุ 3-7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70 – 3.85% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง โดยทริสเรทติ้ง จัดอันดับบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีครบวงจร
นางสาวทอแสง ไชยประวัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกเผชิญภาวะอุปทานตึงตัว และหนุนให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงกลั่นของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปี 2569 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ เพิ่มขึ้น 22% ขณะที่กำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) เพิ่มขึ้น 14% จากไตรมาส 4/2568 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น และส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลเทียบกับราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการธุรกิจอย่างรอบคอบ ภายใต้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลก ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ IRPC มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน และตอกย้ำบทบาทของ IRPC ในฐานะผู้นำธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรของประเทศ โดยผู้ลงทุนยังให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการเลือกระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตน สำหรับการออกหุ้นกู้ของ IRPC ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้หลายรุ่นได้แก่ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการ โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [2.70 – 2.80]% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.10 – 3.30]% ต่อปี และ
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.65 – 3.85]% ต่อปี
โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ และคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายนนี้ ผ่านสถาบันการเงิน 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
IRPCได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” หรือ “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2569 หุ้นกู้ IRPC จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สภาวะตลาดการลงทุนโดยรวมยังมีความผันผวน ทำให้การเลือกลงทุนในหุ้นกู้ต้องพิจารณาให้มากขึ้น