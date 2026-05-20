“วราวุธ”รวมพลังONE MIND เสริมแกร่งเอสเอ็มอี

“วราวุธ” สานพลัง ONE MIND เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย ในโครงการ CEO Exclusive Program
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเอสเอ็มอีไทย แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ "CEO Exclusive Program : Mastering CFO Mindset, AI Financial Strategy and Capital Expansion" จัดโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานภายใต้กำกับทุกแห่ง พร้อมรวมพลังเป็น “ONE MIND อุตสาหกรรมหนึ่งเดียว” ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพ ก้าวทันเทรนด์โลก สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับสากล และเป็นประธานสักขีพยานในการมอบป้ายสินเชื่อและร่วมลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับการสนับสนุนจาก SME D Bank
ทั้งนี้ ภายในงาน มี นายเดชา จาตุธนานันท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการ SME D Bank ให้การต้อนรับ และนายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะด้านบัญชี การเงิน และการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม