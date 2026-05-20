“CLD” อีกหนึ่งหัวหอก “จิราธิวัฒน์” ถือกว่า100แปลงทั่วไทยรุกอสังหาฯ

ผู้จัดการรายวัน 360 – เปิดเกมรุกของ ซีแอลดี/CLD หัวหอกหลักลุยอสังหาของจิราธิวัฒน์ ที่โตและขยายตัวแบบเงียบๆแต่น่ากลัว มีแลนด์แบงก์ทั่วไทยมากกว่า 100แปลงทำเลศักยภาพ ล่าสุดทุ่ม 730 ล้านบาท เปิดใหม่ 2 โครงการ “ป๊อป ภูเก็ต” และ “ท็อปส์ วงศ์อมาตย์” รับเศรษฐกิจภูเก็ตและพัทยาบูมไม่หยุด
นายพงศ์ ศกุนตนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ (ซีแอลดี/CLD) กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า แผนก CLD มีที่ดินหรือแลนด์แบงก์จำนวนมากกว่า 100 แปลงทั่วไทย เช่นในกรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งแต่ละแปลงก็มีขนาดต่างกันไป แปลงใหญ่ๆก็เช่น 300-400 ไร่ขึ้นไป หรือแปลงที่มีศักยภาพสูงในขณะนี้เช่น ที่รังสิตคลอง4 เป็นต้น แนวทางก็มีทั้งการพัฒนาเอง หรือการร่วมมือกับบริษัทในเครือเซ็นทรัล
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีแผนชัดเจนว่าแต่ละปีจะต้องลงทุนเท่าไร หรือพัฒนากี่แปลง ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาส รวมทั้งความเหมาะสมของที่ดินแต่ละแปลง ซึ่งปีที่แล้วในส่วนของ CLDก็ลงทุนไปประมาณ 400 กว่าล้านบาท เรามีการบริหารจัดการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายหลาย เช่น ค้าปลีก โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงงาน เป็นต้น มีรายได้หลักมาจากค่าเช่า ซึ่งปีที่แล้วในส่วนของค้าปลีกมีรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท
ปัจจุบัน กลุ่มเซ็นทรัล โดยฝ่าย Central Land and Development เป็นหน่วยงานที่ดูแลศูนย์การค้าและพื้นที่อาคารสำนักงานของกลุ่มเซ็นทรัล ที่ไม่อยู่ภายใต้การดูแลเซ็นทรัลพัฒนา (CPN) และ เซ็นทรัล รีเทล (CRC) ปัจจุบันมี 11 โครงการที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
1. “จิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์”ศูนย์การค้าอัญมณีใหญ่ที่สุดในอาเซียน
2. “ไชน่าเวิลด์” ศูนย์รวมม้วนใจกลางพาหุรัด
3. “หัวหมาก เซ็นเตอร์” ศูนย์ขนาดกลางแหล่งช้อปปิ้งของคนที่อาศัยอยู่ในย่านหัวหมาก
4. “มาร์เก็ตเพลส วงศ์สว่าง” ศูนย์ขนาดกลางแหล่งช้อปปิ้งของคนย่านวงศ์สว่าง
5. “บ้านสีลม” คอมมูนิตี้ ไลท์สไตส์ ใจกลางสีลม
6. “ท๊อปส์ มาร์เก็ต เพลส อุดมสุข” ศูนย์ขนาดเล็กแหล่งช้อปปิ้งของคนที่อาศัยอยู่ในย่านอุดมสุข
7. “เซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์” อาคารสำนักงานและพื้นที่ไลฟ์สไตส์ ใจกลางสีลม
8. “แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่” ศูนย์ขนาดเล็กแหล่งช้อปปิ้งของคนที่อาศัยอยู่ในย่านวงเวียนใหญ่
9. “ปอร์โต เดอ ภูเก็ต” ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์โอเพนมอลล์ที่ภูเก็ต
10. “ตลาดจริงใจ” เชียงใหม่” คอมมูนิตี้ มาร์เก็ต ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
11. “เซ็นทรัลดิ ออริจินัล สโตร์” จุดหมายแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยในย่านเจริญกรุง
ล่าสุดปีนี้ เปิดตัว 2โครงการใหม่ ด้วยงบลงทุนรวมกว่า 730 ล้านบาท โครงการแรกคือ ป๊อป ภูเก็ต มูลค่าการลงทุนกว่า 300 ล้านบาท พื้นที่โครงการรวม (GBA) 5,490 ตารางเมตร เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ "ตำบลเชิงทะเล" อำเภอถลาง ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นทำเลทองที่มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรีอย่างต่อเนื่องกว่า 20,000 ยูนิต และมีอัตราการเติบโตสูงถึง 18.8% ต่อปี ภูเก็ต ยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 14.1 ล้านคนต่อปี และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวราว 540,000 – 550,000 ล้านบาทต่อปี
“ภูเก็ตยังคงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ โดยเฉพาะย่านเชิงทะเลฝั่งตะวันตกที่มีสัดส่วนผู้อยู่อาศัยเป็นชาวต่างชาติ (Expat) สูงถึง 80% ควบคู่กับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง เราจึงพัฒนา POP Phuket ให้เป็นมากกว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ แต่เป็น ‘Life Ecosystem’ ที่เข้ามาเติมเต็มดีมานด์ด้านไดนิ่งและไลฟ์สไตล์ที่มีความเฉพาะตัวสูง”
POP Phuket ถือเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งที่ 2 ของกลุ่มเซ็นทรัลในย่านเชิงทะเล ถัดจาก Porto de Phuket (ปอร์โต เดอ ภูเก็ต) ที่เปิดให้บริการในปี 2562 โดยกลุ่มเซ็นทรัลมีแผนพัฒนาปอร์โต เดอ ภูเก็ต ในเฟสที่ 2 เพื่อขยายพื้นที่และเพิ่มองค์ประกอบด้าน Family & Lifestyle อาทิ Indoor Playground พื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็ก, Family Restaurant ร้านอาหารสำหรับการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว, Pet Paradise รวมถึง Premium Fitness
POP Phuket นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายพอร์ตธุรกิจค้าปลีกและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเซ็นทรัล คาดว่าจะดึงดูดผู้ใช้บริการได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อปี สัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติประมาณ 80% และคนไทย 20% ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพใกล้หาดบางเทา ภายในโครงการ The Standard Residences Phuket Bangtao ใกล้ Porto de Phuket เพียง 5 นาที และ Boat Lagoon เพียง 3 นาที กำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2569
โครงการที่สองคือ Tops Wongamat (ท็อปส์ วงศ์อมาตย์) ลงทุน 430 ล้านบาท เป็นPremium Neighborhood Lifestyle Mall บนพื้นที่โครงการรวม หรือ GBA ขนาด 4,711 ตารางเมตร ตั้งอยู่ย่านวงศ์อมาตย์ พัทยาซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Prime Area ที่มีศักยภาพสูง รายล้อมด้วยโรงแรมระดับ 4-5 ดาว และคอนโดมิเนียมหรู อีกทั้งจังหวัดชลบุรียังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวราว 19-22 ล้านคนต่อปี และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวประมาณ 220,000 ล้านบาทต่อปี
นายพงศ์ ศกุนตนาค กล่าวว่า “คอมมูนิตี้มอลล์ Tops Wongamat เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลและโรงแรมเซ็นทารา ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของทำเลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรม Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya รวมถึง Cosi Pattaya Wong Amat Beach สะท้อนถึงฐานลูกค้านักท่องเที่ยวและผู้เข้าพักคุณภาพสูงในพื้นที่ ส่งผลให้ Tops Wongamat เข้ามาเติมเต็มและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าระดับบนได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น