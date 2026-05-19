imoo ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์สมาร์ทวอทช์เด็กอันดับ 1 ของโลก เปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์ “imoo ทีมเด็กพลังบวก” ประเดิมอีพีแรกสะท้อนสังคมแห่งการแบ่งปันผ่านภารกิจ “แบ่งปันความอิ่ม (ใจ) ให้เพื่อนร่วมโลก”
imoo แบรนด์สมาร์ทวอทช์สำหรับเด็กยอดขายอันดับ 1 ของโลก เดินหน้าสร้างสรรค์สังคมเชิงบวกในประเทศไทย เปิดตัวซีรีส์คอนเทนต์สุดสร้างสรรค์ “imoo ทีมเด็กพลังบวก” มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิตนอกห้องเรียนให้กับเยาวชนไทย พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันผ่านภารกิจสุดท้าทาย ประเดิมตอนแรกด้วยแคมเปญ “แบ่งปันความอิ่ม (ใจ) ให้เพื่อนร่วมโลก” ที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสพลังเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ของเด็กไทยในการเปลี่ยนแปลงสังคม
ปั้น “ทีมเด็กพลังบวก” พื้นที่แห่งการเรียนรู้และส่งต่อความดี
ซีรีส์ “imoo ทีมเด็กพลังบวก” ถูกออกแบบมาให้เป็นมากกว่าแค่รายการเด็ก แต่คือพื้นที่จำลองสถานการณ์จริงที่รวบรวมเด็กต่างวัยและต่างบุคลิกภาพ มาปฏิบัติภารกิจพิชิตอุปสรรคเพื่อแลกกับของรางวัลที่ไม่ใช่เพียงเพื่อตนเอง แต่เป็นการส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่น โดยเน้นย้ำถึงแก่นสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า: พัฒนาไหวพริบและความกล้าหาญนอกตำราเรียน
ความร่วมมือเป็นทีม: เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่หลากหลาย
จิตสาธารณะ: สร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการทำความดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อีพี 1: เมื่อ “ขนมที่ชอบ” กลายเป็น “พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ในอีพีเปิดตัวภายใต้ชื่อตอน “แบ่งปันความอิ่ม (ใจ) ให้เพื่อนร่วมโลก” imoo ได้ตั้งโจทย์สุดท้าทายให้เด็ก ๆ นำ "ขนมที่พวกเขาชอบที่สุด" มาเป็นสื่อกลางในการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยเนื้อหาจะพาผู้ชมร่วมลุ้นไปกับบททดสอบทางสังคม ว่าเด็กตัวเล็ก ๆ จะสามารถขับเคลื่อนพลังแห่งการให้ได้ไกลแค่ไหน
ภารกิจนี้ไม่เพียงแต่เผยให้เห็นความไร้เดียงสาและความเมตตาของเด็ก ๆ แต่ยังเป็นการพิสูจน์ว่า “สยามเมืองยิ้ม”ยังคงเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้จริง ผ่านรอยยิ้มและการเกื้อกูลจากลุงป้าน้าอา พ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่ร่วมใจกันสนับสนุนภารกิจของเด็ก ๆ จนเกิดเป็นลูกโซ่แห่งความดีที่ส่งต่อไปถึงผู้ที่ขาดแคลน
ขยายความเมตตาสู่เพื่อนร่วมโลก ร่วมกับ The Giving Project
ความพิเศษของภารกิจแรกนี้ คือการก้าวข้ามขอบเขตการช่วยเหลือจากมนุษย์ไปสู่ "เพื่อนร่วมโลก" อย่างสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้ง โดย imoo ทีมเด็กพลังบวก ได้จับมือร่วมกับ The Giving Project องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่มีใจรักสัตว์และมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือสัตว์ยากไร้
วัตถุดิบและสิ่งของที่เด็ก ๆ ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจในตลาด จะถูกส่งต่อไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นความอิ่มท้องและความอบอุ่นให้กับสัตว์ที่โดดเดี่ยว สะท้อนให้เห็นว่าสังคมที่น่าอยู่คือสังคมที่ไม่ทอดทิ้งชีวิตใดชีวิตหนึ่งไว้เบื้องหลัง
ร่วมติดตามการผจญภัยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความลุ้นระทึก และความประทับใจของเด็ก ๆ ในซีรีส์ "imoo ทีมเด็กพลังบวก"ตอน "แบ่งปันความอิ่ม (ใจ) ให้เพื่อนร่วมโลก"