SPRC ลั่นพร้อมร่วมมือภาครัฐตรวจสอบ ยันผลิต-จัดส่งน้ำมันต่อเนื่อง

SPRCพร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐการตรวจสอบ ชี้ช่วงวิกฤตพลังงาน มีการผลิตและส่งมอบต่อเนื่อง โดยมีมาตรการและกระบวนการภายในในการกำกับดูแลด้านการผลิต และการจัดส่งตามมาตรฐาน
จากกรณีที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการแถลงผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนั้น
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC แจ้งว่า บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลและรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานและบริหารจัดการการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานในประเทศอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินการของภาครัฐจะเป็นไปตามข้อเท็จจริง กระบวนการทางกฎหมาย และหลักความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการและกระบวนการภายในในการกำกับดูแลด้านการผลิต การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และการจัดส่งตามมาตรฐาน