“คมนาคม”ร่วมประชุมขนส่งของอาเซียน ครั้งที่ 61 ผลักดันความร่วมมือยกระดับขนส่งมาตรฐานโลก

“รองปลัดคมนาคม” ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน ครั้งที่ 61 (61st ASEAN Senior Transport Officials Meeting : STOM) ยกระดับขนส่งของอาเซียนให้ทัดเทียมมาตรฐานโลก
นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการชนส่งของอาเซียน ครั้งที่ 61 (61st ASEAN Senior Transport Officials Meeting : STOM) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนจากกรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
นายปัญญา ชูพานิช กล่าวว่า การประชุม STOM เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงคมนาคมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียน 11 ประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ มี Atty. Teodorico Jose Reyes Delfin ปลัดกระทรวงคมนาคมฟิลิปปินส์ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้รับรองแผนงานสาขาการขนส่ง ปี 2569 - 2570 คู่มือการออกใบรับรองระบบการจัดการท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาเซียน คู่มือการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนของท่าเรือในภูมิภาคอาเซียน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการเอกสารผลลัพธ์สาขาการขนส่งที่ได้กำหนดดำเนินการในปี 2569 ตามมติการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 31 ปี 2568 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินความร่วมมือด้านการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และความยั่งยืน ภายใต้แผนงานรายสาขาการขนส่งของอาเซียน ปี 2569 - 2573 การดำเนินความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี
ทั้งนี้ ได้ติดตามผลและเร่งรัดการดำเนินความร่วมมือด้านการขนส่ง อาทิ แผนงานว่าด้วยการบินที่ยั่งยืนอาเซียน แผนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าของยานยนต์ขนาดใหญ่ในอาเซียน แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกันของระบบรางระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมุ่งหวังยกระดับมาตรฐานการขนส่งของอาเซียนให้ทัดเทียมมาตรฐานโลกและส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างยั่งยืนไปยังภูมิภาคอื่น ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2569 และเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2569 ณ ประเทศฟิลิปปินส์