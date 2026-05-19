รฟท.เซ็น”ยูนิค” 2 หมื่นล้านสร้างสีแดงต่อขยาย เข็น Missing Link สร้างปี 72 แก้ปัญหาจุดตัดครบ

รฟท.เซ็นจ้าง”ยูนิค”ลุยสร้างสายสีแดงต่อขยาย “มธ.รังสิตและศิริราช ศาลายา”กว่า 2 หมื่นล้านบาท ปักธง NTP เริ่มตอกเข็ม 15 ก.ค.69 เปิดปี 72 พร้อมเร่งทบทวนสีแดง Missing Link มักกะสัน-หัวหมาก และบางซื่อ-หัวลำโพง สร้างปี 72 เสร็จปี 77 แก้ปัญหาจุดตัดสมบูรณ์
วันที่ 19 พ.ค. 2569) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ส่วนต่อขยาย (สีแดงเข้ม) ช่วงรังสิต–มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กับ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 6,057,000,000 บาท (หกพันห้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) และ สัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ส่วนต่อขยาย (สีแดงอ่อน) ช่วงศิริราช–ตลิ่งชัน–ศาลายา กับ กิจการร่วมค้า ยูที (ประกอบด้วย 1.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(Lead Firm) และ 2.บริษัท ทรัสตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด มูลค่าโครงการ 14,720,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีนายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ลงนามในสัญญา
พร้อมกันนี้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านคุณธรรม (Integrity Pact) ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต–มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ โดยมีนายอนันต์ เจนงามกุล รองผู้การรถไฟฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าฯ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าฯ รฟท. กล่าวว่า โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต–มธ. ศูนย์รังสิต และช่วงศิริราช–ตลิ่งชัน–ศาลายา ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพัฒนาระบบขนส่งทางรางของภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) และแผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 2 (M‑MAP2) เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบราง ลดปัญหาการจราจร และรองรับการเดินทางของประชาชนในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งเริ่มผลักดันและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2568 โดยคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย มีมติเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 อนุมัติสั่งจ้างเรียบร้อย
โดยรถไฟสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต–มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีระยะทาง 8.84 กม. โครงสร้างทางเป็นทางระดับดิน มีสถานีจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย สถานีคลองหนึ่ง ม.กรุงเทพ เชียงราก และ มธ.ศูนย์รังสิต พื้นที่ก่อสร้างอยู่ทางด้านขวาของทางรถไฟปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้ที่ดินรถไฟเป็นหลัก และมีพื้นที่เวนคืนบางส่วนประมาณ 14 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างสถานีและถนนเข้าออกบริเวณสถานี วงเงินค่าเวนคืน 209.79 ล้านบาท ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเสนอครม.ขอความเห็นชอบร่างพ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน
ส่วนรถไฟสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช–ตลิ่งชัน–ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย–กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ระยะทาง 20.50 กม. แบ่งเป็นทางระดับดิน 13.83 กม. ทางยกระดับ 6.67 กม. มีสถานีจำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย สถานีศิริราช บางขุนนนท์ ตลาดน้ำตลิ่งชัน สะพานพระราม 6 บางกรวย-กฟผ. บ้านฉิมพลี กาญจนาภิเษก ศาลาธรรมสพน์ และศาลายา พื้นที่ก่อสร้างอยู่ทางด้านซ้ายของทางรถไฟปัจจุบัน ใช้ที่ดินรถไฟเป็นหลัก ไม่มีเวนคืนที่ดิน
@ตั้งเป้าออก NTPเริ่มก่อสร้าง 15 ก.ค.69 สร้าง 3 ปี เปิดบริการปี 72
สำหรับขั้นตอนต่อไป การรถไฟฯ จะลงนามสัญญาจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (CSC) ช่วงศิริราช–ตลิ่งชัน–ศาลายา ประมาณวันที่ 15 มิถุนายน 2569 และ เซ็นจ้าง CSC ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประมาณวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 จากนั้นจะแจ้งเริ่มงานก่อสร้าง (NTP) ให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้งสองโครงการพร้อมกันคาดว่าจะเริ่ม NTP ได้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2572 ซึ่งจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน (3 ปี) กำหนดแล้วเสร็จเปิดให้บริการ ในปี 2572
สำหรับการเดินรถสายสีแดงส่วนต่อขยายทั้ง 2 เส้นทาง รฟท.จะใช้ขบวนรถไฟสายสีแดงที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 25 ขบวน (ชุดขบวนละ 6 ตู้ จำนวน 15 ขบวน, ชุดขบวนละ 4 ตู่ จำนวน 10 ขบวน) สามารถวิ่งบริการได้ต่อเนื่อง โดยเส้นทางสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ใช้รถชุดขบวนละ 6 ตู้ กรณีวิ่งต่อเนื่องจากรังสิต -มธ.รังสิต คาดใช้เวลาเพิ่มอีก 7-8 นาที ส่วน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน มีรถชุดขบวนละ 4 ตู้ ส่วนต่อขยายตลิ่งชัน-ศาลายา และตลิ่งชัน-ศิริราช คาดใช้เสลาเพิ่มอีกประมาณ 20 นาที ซึ่งคาดการณ์จำนวนผู้โดยสาร ณ ปีเปิดให้บริการสายสีแดง ส่วนต่อขยายครบทั้งสายเหนือ สายตะวันตกและส่วน Missing Link จะทำให้รถไฟสายสีแดงทั้งระบบ มีผู้โดยสารเพิ่มจากปัจจุบัน เฉลี่ย 3 หมื่นคน/วัน เป็น 2.47 แสนคน/วัน
@เร่งทบทวนสีแดง Missing Link สร้างปี 72 แก้จุดตัดสมบูรณ์
นายอนันต์ กล่าวว่า รฟท.เตรียมเร่งผลักดันโครงการ รถไฟสายสีแดง ส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง (Missing Link) ระยะทาง 25.90 กม. เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองได้เบ็ดเสร็จ โดยรฟท.จะต้องมีการทบทวนผลการศึกษาเดิม ที่มีการออกแบบไว้ก่อนหน้านี้หลายปีให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดตั้งงบประมาณปี 2570-2571 โดยไทม์ไลน์หลังศึกษาทบทวนรายละเอียดโครงการเสร็จจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในปี 2571 และคาดว่าจะเปิดประมูลก่อสร้างได้ในปี 2572 แล้วเสร็จประมาณปี 2577
ทั้งนี้ จะพยายามปรับระยะเวลาการศึกษาทบทวนโครงการ Missing Link ให้กระชับขึ้น
สำหรับโครงการรถไฟสายสีแดง ดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ผ่านการก่อสร้างทางยกระดับและทางลอด รวมถึงปรับรูปแบบการเดินรถในเขตเมืองชั้นใน โดยเฉพาะเส้นทางฝั่งตลิ่งชัน-ศิริราช ที่ปัจจุบันยังมีจุดตัดระดับถึง 8 จุด ซึ่งมีแนวทางสร้างสะพานข้ามและทางเดินยกระดับสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ