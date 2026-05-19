"จระเข้" เปิดโมเดล Zero Waste เพื่อการศึกษาเด็กไทย ผ่านโครงการ “จระเข้คัดสรร” ปีที่ 5

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินหน้าสานต่อภารกิจ "ส่งมอบโต๊ะ-เก้าอี้เพื่อเด็กไทย" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการ "จระเข้คัดสรร" ภายใต้แนวคิด "สร้างฮีโร่ช่วยโลก ให้ขยะเป็นซีโร่" โดยเน้นการจัดการขยะพลาสติก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนของประเทศ โดย จระเข้ ได้ชุบชีวิตขยะพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณค่า ผ่านการแปรรูปเป็นชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนรักษ์โลกที่ทั้งทนทานและใช้งานได้จริง ซึ่งการนำขยะพลาสติกมาผลิตเป็นชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ว ยังเป็นการจุดประกายให้นักเรียนและชุมชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรม "ส่งมอบโต๊ะ-เก้าอี้เพื่อเด็กไทย" สอดคล้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านวิสัยทัศน์ "Build Today, Beyond Tomorrow สร้างวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกว่า" ของจระเข้
ส่องโมเดล Zero Waste แปลงขยะเทียบเท่าขวดน้ำ 500 มล. จำนวน 25,200 ขวดเป็นห้องเรียนสีเขียว
ในปีนี้ จระเข้ ได้ส่งมอบชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนรักษ์โลก จำนวน 360 ชุด มูลค่ารวมมากกว่า 700,000 บาท ให้แก่ 12 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสระบุรีที่เข้าร่วมโครงการ โดยโต๊ะ-เก้าอี้แต่ละชุดผลิตจากวัสดุ rPET รีไซเคิลในสัดส่วนถึง 20% หรือเทียบเท่ากับขวดน้ำพลาสติกขนาด 500 มล. จำนวน 70 ขวดต่อชุด โดยโครงการนี้ สามารถลดขยะพลาสติกได้เทียบเท่าขวดน้ำขนาด 500 มล. รวมกว่า 25,200 ขวด และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 1,800 kgCO2e ทั้งนี้ ขวดน้ำพลาสติกทั้งหมดมาจากการร่วมแรงร่วมใจในการคัดแยกของพนักงานจระเข้ คอร์ปอเรชั่น ทั้งที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และโรงงานจังหวัดสระบุรี รวมถึงโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สะท้อนการเปลี่ยน "สิ่งที่ถูกทิ้ง" เป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
นายวรพจน์ ตั้งมนัสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาด บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า "ปัญหาขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนด้านสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย โดยข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกราว 2.7 ล้านตันต่อปี แต่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้เพียง 25% จระเข้ พร้อมเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ และเปลี่ยนสิ่งที่ถูกทิ้งให้เป็นโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย กิจกรรม "ส่งมอบโต๊ะ-เก้าอี้เพื่อเด็กไทย" ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง นอกจากเราจะได้สร้างประโยชน์ใหม่ ๆ จาก ’ขยะ’ ให้กลายเป็นโต๊ะและเก้าอี้ที่แข็งแรง สวยงาม และใช้งานได้จริงแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดให้แก่เยาวชนไทย ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาร่วมดูแลสังคมในอนาคต จระเข้ เชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ยั่งยืนต้องเติบโตไปพร้อมกับการดูแลผู้คนและสิ่งแวดล้อม โดยเราเดินหน้าทำงานใน 3 มิติหลัก ทั้งการสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง สังคมที่ยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล”
5 ปี "จระเข้คัดสรร" ส่งต่อคุณค่า-สร้างชุมชนรักษ์โลก
ตลอด 5 ปีของการดำเนินโครงการ "จระเข้คัดสรร" จระเข้ เดินหน้าสร้างคุณค่าจากการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถจัดการขยะรีไซเคิลจากสำนักงานใหญ่ โรงงานสระบุรี และชุมชนโดยรอบ รวมแล้วกว่า 280,000 กิโลกรัม (ระหว่างปี 2565–2568) ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 84,000 ต้น (ข้อมูล ณ มีนาคม 2569) นอกเหนือจากการจัดการขยะภายในองค์กรแล้ว จระเข้ ยังส่งต่อองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านทีมวิทยากรและพนักงานอาสาสมัครที่ลงพื้นที่จัดอบรมแนวทางการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสระบุรี ครอบคลุมตั้งแต่การแยกประเภทขยะ การลดปริมาณขยะที่ส่งเข้าถังขยะทั่วไป กระบวนการรีไซเคิล ไปจนถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการคัดแยกอย่างถูกต้อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลกให้เยาวชน
จระเข้ ในฐานะผู้นำนวัตกรรมก่อสร้างที่ใส่ใจทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อม พิสูจน์แล้วว่าธุรกิจสามารถเติบโตควบคู่กับสังคมได้อย่างสมดุลผ่านการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมเป็นต้นแบบให้ภาคธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2045 และ Net Zero ภายในปี 2050