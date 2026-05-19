รฟท.แจงชายถูกรถไฟเฉี่ยวชน เหตุลักลอบข้ามแนวแบริเออร์ ถือเป็นการบุกรุกเขตทางรถไฟ

รฟท.แจงเหตุเฉี่ยวชนชายช่วงมักกะสัน ก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศก ผู้บาดเจ็บลักลอบปีนข้ามแนวแบริเออร์รุกเขตทางรถไฟ เผยกระทบเดินรถล่าช้า 22 นาที เตือน แนวรั้วกั้นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าเด็ดขาด
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดีย วันนี้ (19 พ.ค.) ว่ามีเหตุกรณีขบวนรถชานเมืองที่ 367 (กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา) เฉี่ยวชนบุคคลบริเวณเสาโทรเลขที่ 6/3-4 ระหว่างสถานีมักกะสัน - คลองตัน (ช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศก) เมื่อเวลา 10.40 น. ว่า เพื่อป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า “รถไฟวิ่งเข้าไปชนคน ว่า รถไฟวิ่งอยู่บนรางตามปกติ โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถ
โดยเหตุการณ์นี้ เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บ ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนน จากนั้นได้ “ปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้น” ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟ เพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางรถไฟในระยะกระชั้นชิด รวมทั้งขบวนรถไฟเปิดหวูดเตือนแล้ว ซึ่งขบวนรถไฟเป็นพาหนะขนาดใหญ่และต้องมีระยะเบรกที่ยาว ดังนั้นเมื่อขบวนวิ่งมาถึง จึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันท่วงที ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้น
การกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวผู้บุกรุกเองแล้ว ยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง 22 นาที สร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งว่า พื้นที่เขตทางรถไฟที่มีรั้วหรือแบริเออร์กั้น ถือเป็นพื้นที่อันตรายและหวงห้ามเด็ดขาด ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย ลักลอบเข้ามาเดินสัญจร หรือทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง และป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศ