SACIT จัดเต็มงานคราฟต์ไทยร่วมสมัย ครบวงจร ที่ “Crafts Bangkok 2026”

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT เตรียมเปิดมหกรรมงานคราฟต์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “Crafts Bangkok 2026” เวทีสำคัญในการยกระดับศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบต้นทาง การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมร่วมสมัย ไปจนถึงการต่อยอด สู่ตลาดสากล มอบประสบการณ์งานหัตถกรรมไทยครบทุกมิติ และรวมร้านค้างานหัตถกรรมไทยคุณภาพกว่า 380 ร้าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบัน SACIT ได้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ผลักดันงานศิลปหัตถกรรมไทยแบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาและจัดการฟื้นฟูแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น การพัฒนากระบวนการผลิตและดิไซน์ โดยนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและขยายโอกาสเชิงพาณิชย์ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ผลักดันให้งานศิลปหัตถกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
Crafts Bangkok เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ SACIT จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทการดำเนินงานในทุกมิติ เป็นเวทีที่สะท้อนพลังของภูมิปัญญาไทยผ่านงานศิลปหัตถกรรมไทยร่วมสมัย ที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความคิดสร้างสรรค์ของช่างฝีมือไทยจากทั่วประเทศเข้าด้วยกัน และเป็นการยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยให้ก้าวทันบริบทของโลกยุคใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือ และสมาชิกได้แสดงศักยภาพ ถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยผ่านผลงานที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับการออกแบบร่วมสมัย ตอบโจทย์ทั้งด้านไลฟ์สไตล์ การใช้งาน และความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
Crafts Bangkok ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ช่วยสร้างรายได้ กระตุ้นตลาด และขยายเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทย ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงสมาชิก รุ่นใหม่ พร้อมผลักดันให้งานหัตถกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตลอดจนยังมีส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เข้าถึงสังคมและคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรม นิทรรศการ และประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ที่ทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสเสน่ห์งานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างใกล้ชิด อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ ต่อยอด และส่งต่อมรดกภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
Crafts Bangkok 2026 ในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Craft Journey” สื่อสารให้เห็นถึง การเดินทางของงานศิลปหัตถกรรมไทย ตั้งแต่ต้นกำเนิดของวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยฝีมือช่าง สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราว มีคุณค่า เชื่อมโยงสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้ไปพร้อมกับงานศิลปหัตถกรรมไทย อาทิ คอลเลกชันของขวัญและของที่ระลึกที่พัฒนาโดย SACIT เพื่อยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็น “ของขวัญแห่งชาติ” ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ความประณีต และภูมิปัญญาไทยในรูปแบบร่วมสมัย การจัดแสดงพื้นที่แห่งการเรียนรู้และต่อยอดคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่น ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสเรื่องราว ตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบในชุมชน อาทิ คราม ฮ่อม หวาย กก กระจูด เตยปาหนัน ยางรัก สีย้อมจากธรรมชาติ หรือวัตถุดิบพื้นถิ่นต่าง ๆ ที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนไทย ก่อนนำมาผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสู่ผลงานศิลปหัตถกรรมไทยร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากร ในท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนทั่วประเทศ และพื้นที่ จัดแสดงผลงานจากทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมไทย อาทิ การพัฒนาสูตรดินและเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมแนวใหม่ การพัฒนาสูตรปูนตำโบราณเมืองเพชรจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมขนมหวานเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นปูนปั้นตกแต่งผนัง 3 มิติ การพัฒนางานหัตถกรรม ไม้ไผ่และเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมเครื่องปั่นฝ้ายเพื่อสุขภาพและการสืบสานภูมิปัญญาชุมชนกะเหรี่ยง การฟื้นฟูคุณค่าเส้นใยไหมนวัตกรรมงานหัตถกรรมจากรังไหมและวัสดุเหลือใช้ และติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อส่งเสริม สืบสาน และถ่ายทอดงานศิลปหัตถกรรมของไทยสู่ความยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
1. Silpacheep ส่วนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายประเภท อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย จักสานกระจูด ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก เป็นต้น
2. SACIT × Global เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปหัตถกรรม เชื่อมโยงเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย พื้นที่ในการสร้างงบันดาลใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการตลาดใหม่ๆ อาทิ ญี่ปุ่น มาเลเซีย โคลอมเบีย
3. SACIT x Design พื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงานจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ SACIT ได้แก่ SACIT Concept 2026 SACIT Collection และผลงานจากกลุ่มคนรักงานหัตถกรรมรุ่นใหม่ (New Artisan 2026)
4. SACIT × Market พื้นที่จัดจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรมไทยที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตทั่วประเทศไทย กว่า 380 ราย
5. SACIT x Experience with Thai trendy craft สร้างสรรค์ผลงานกับกิจกรรม Workshop งานศิลปหัตถกรรม อาทิ งานเขียนเทียน ร้อยลูกปัดโนราห์ สานกำไลย่านลิเภา เขียนลายรดน้ำ
6. กิจกรรมโปรโมชันพิเศษอื่นๆ ภายในงานอีกมากมาย
SACIT ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมออกเดินทางสู่โลกแห่งงานศิลปหัตถกรรมไทย ในงาน “Crafts Bangkok 2026 มาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของภูมิปัญญาผ่านงานศิลปหัตถกรรมไทยสร้างสรรค์จากช่างฝีมือ ทั่วประเทศ และร่วมสนับสนุนผลงานจากฝีมือคนไทย ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1289