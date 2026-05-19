ทุกวันนี้ AI Search เข้ามาสรุปคำตอบให้ผู้ใช้งานทันที ทำให้การแข่งขันด้าน SEO ไม่ได้วัดกันแค่อันดับบน Google เท่านั้น แต่แข่งกันว่า AI จะเลือกหยิบข้อมูลจากแบรนด์ไหนไปใช้เป็นคำตอบบ้าง? ดังนั้น การเลือกบริษัทรับทำ SEO จึงไม่ใช่แค่การหาเอเจนซี่ที่ช่วยดันอันดับเว็บไซต์ แต่ต้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจวิธีการทำงานของ AI Search อย่างลึกซึ้งด้วย เพื่อให้แบรนด์คุณเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ AI เลือกนำไปสรุปให้ผู้ใช้งาน บทความนี้จะพาคุณไปดูเช็กลิสต์สำคัญว่า บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรับทำ SEO และรับทำ AI Search นั้นเป็นยังไง ก่อนตัดสินใจเลือกทำงานร่วมกัน
5 เช็คลิสต์ ก่อนตัดสินใจเลือกบริษัท SEO และ AI Search
1. มีความเข้าใจเรื่องการสร้าง Entity ให้กับแบรนด์
AI มองหา Entity หรือตัวตนที่มีความหมายชัดเจนในโลกแห่งความเป็นจริง บริษัท SEO ที่เชี่ยวชาญต้องมีกลยุทธ์ที่ทำให้ Google เข้าใจได้ว่า แบรนด์คุณคือใคร (Who), ทำอะไร (What) และมีความเชี่ยวชาญในด้านไหน (Expertise) การสร้าง Entity ไม่ใช่แค่การเขียนบทความลงเว็บไซต์ แต่คือการเชื่อมโยงข้อมูลของแบรนด์ทั่วทั้งโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ AI มั่นใจว่าแบรนด์คุณมีตัวตนอยู่จริงและเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้น
ประเด็นสำคัญในการสร้าง Entity ให้กับแบรนด์
- การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้แบรนด์จัดอยู่ในฐานข้อมูลความรู้ของ AI (Knowledge Graph)
- ต้องเข้มงวดกับเรื่อง E-E-A-T Framework การพิสูจน์ความเชี่ยวชาญ (Expertise) และความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness) ของแบรนด์ผ่านหน้าประวัติผู้เขียน และการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายนอกเว็บไซต์
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบรนด์ (NAP: Name, Address, Phone) ในทุกแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ AI เกิดความสับสน
2. มีเทคนิคการทำคอนเทนต์แบบ Topic Clusters
บริษัทรับทำ SEO ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI Search ด้วยนั้น จะมีกลยุทธ์สร้าง Topic Clusters หรือการสร้างกลุ่มเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกมิติของหัวข้อนั้นๆ เพื่อสร้าง Topical Authority ซึ่ง AI Search จะเลือกดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่พิสูจน์ได้ว่า มีเนื้อหาครบถ้วนและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ การวางโครงสร้างแบบ Pillar Page และ Cluster Content จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ AI มองว่าเว็บคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดในหัวข้อนั้น
ประเด็นสำคัญของการทำ Topic Clusters บนเว็บไซต์
- การวางแผนลิงก์ภายในเว็บไซต์ (Internal Linking) อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อส่งต่อพลัง Authority จากหน้าหลักไปยังหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน
- การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (LSI Keywords) เพื่อให้ AI เข้าใจบริบทของเนื้อหาโดยรวมว่ากำลังอธิบายเรื่องอะไรอยู่
- การวิเคราะห์หาคอนเทนต์สำคัญที่คู่แข่งยังไม่ได้เขียน (Content Gap) เพื่อเข้าไปเติมเต็มและเป็นผู้นำในเนื้อหานั้น
3. การปรับแต่งเนื้อหาให้ตอบโจทย์ Intent & Conversational Search
พฤติกรรมการค้นหาเปลี่ยนเป็นการถามหรือการสนทนากับ AI มากขึ้น กลยุทธ์ Answer Engine Optimization (AEO) จึงเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่บริษัท SEO ต้องรู้วิธีปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับเจตนาการค้นหา (Search Intent) ของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะการเน้น Long-tail Keywords ที่เป็นคำถามเชิงลึก และการออกแบบโครงสร้างการตอบที่ตรงไปตรงมาตั้งแต่พารากราฟแรก เพื่อให้ AI ดึงไปแสดงผลได้ทันที
ประเด็นสำคัญของกลยุทธ์ AEO เพื่อปรับแต่งเนื้อหา
- การเขียนเนื้อหาที่ตอบคำถามทันทีภายใน 40-60 คำแรก เพื่อให้ AI ดึงข้อมูลไปใช้ง่ายขึ้น
- การวิเคราะห์กลุ่มคำค้นหาที่ยาวและซับซ้อนขึ้น (Long-tail Keywords) ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาจริงๆ ของผู้ใช้งาน
- การทำให้แบรนด์ปรากฏอยู่บนหน้าแรกของผลการค้นหา โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องคลิกเข้าเว็บ แต่ยังได้เห็นชื่อแบรนด์อยู่ โดยเฉพาะฟีเจอร์ AI Overviews ซึ่งอยู่ตำแหน่งบนสุดเหนืออันดับ Top 3 บน Google
4. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ Structured Data & Schema Markup
AI Search ไม่ได้อ่านหน้าเว็บเหมือนที่คนอ่าน แต่จะประมวลผลผ่านโค้ดต่างๆ ดังนั้น Structured Data หรือ Schema Markup จึงเป็นส่วนที่บอก AI ว่า ข้อมูลส่วนนี้คือราคา, นี่คือรีวิว, หรือนี่คือคำถามที่พบบ่อย (FAQ) บริษัท SEO ที่เชี่ยวชาญต้องสามารถปรับแต่ง Schema ขั้นสูงเพื่อระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลให้ชัดเจนที่สุด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Technical SEO เพื่อให้ AI เข้าถึงและดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาดด้วย
ประเด็นสำคัญของการทำ Structured Data
- การใช้ Schema เช่น Organization, Product, Review และ FAQ เพื่อเพิ่มโอกาสแสดงผลบนคำตอบของ AI
- การปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ (Core Web Vitals) เพื่อให้ AI มองว่าเป็นเว็บที่มีประสบการณ์ผู้ใช้งานดีเยี่ยม
- การตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาสำคัญไม่ได้ถูกซ่อนอยู่ใน Script ที่ AI อาจเข้าไม่ถึง
5. การวัดผลด้วย Share of Voice (SOV) ใน AI Search
การวัดผล SEO แบบเดิม เช่น จำนวนคลิก (Clicks) หรืออันดับคีย์เวิร์ด (Keyword Ranking) เพียงอย่างเดียว อาจไม่สะท้อนประสิทธิภาพการทำงานที่แท้จริง เพราะ AI สรุปคำตอบให้ผู้ใช้งานเห็นทันที ทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องกดเข้าเว็บไซต์ต่อ
ด้วยเหตุนี้ บริษัท SEO ยุคใหม่จึงต้องให้ความสำคัญกับการวัดผลแบบ Share of Voice (SOV) ใน AI Search ซึ่งเป็นการประเมินว่า เมื่อผู้ใช้งานถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณ AI เลือกอ้างอิงหรือกล่าวถึงแบรนด์คุณมากน้อยเพียงใด รวมถึงตรวจสอบว่า การกล่าวถึงนั้นส่งผลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือไม่
ประเด็นสำคัญในการวัดผล AI Search ได้แก่
- Citation & Brand Mention
วัดสัดส่วนการที่แบรนด์ถูกอ้างอิง (Citation) หรือถูกกล่าวถึง (Brand Mention) ในคำตอบของ AI เมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อประเมินว่าแบรนด์คุณมี Visibility และอิทธิพลในระบบ AI Search มากน้อยเพียงใด
- Sentiment Analysis
วิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ AI นำเสนอเกี่ยวกับแบรนด์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และส่งผลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจหรือไม่
- Conversion Quality
ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผู้เข้าชมมากกว่าปริมาณ Traffic เพราะแม้จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์อาจลดลง แต่ผู้ที่เข้ามาอาจมีความตั้งใจซื้อสูงขึ้น และมีโอกาสเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้มากกว่าเดิม
บริษัท SEO รายไหนที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI Search บ้าง?
ปัจจุบันมีหลายเอเจนซี่ที่เริ่มปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดย ANGA (แองก้า) ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน SEO และ AI Search ที่รู้จักอย่างแพร่หลายในไทย โดดเด่นด้านการปรับตัวเข้าสู่ยุค Answer Engine เป็นเจ้าแรกๆ ด้วยกลยุทธ์ที่เน้นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ AI ดึงข้อมูลของธุรกิจไปใช้ในการสรุปผลการค้นหา
ล่าสุด ANGA ได้พิสูจน์ความเชี่ยวชาญด้าน AI Search ผ่านการเปิดตัวเครื่องมือที่มีชื่อว่า ANGA ONE ซึ่งเป็นเครื่องมือเช็กว่า AI พูดถึงธุรกิจคุณอย่างไรบนคำตอบของ AI Search แต่ละตัวที่คนไทยนิยมใช้ เพื่อวัดผล Brand Mention และ Brand Visibility เทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการทำ SEO ในยุค AI Search
บริษัท SEO ที่เชี่ยวชาญด้าน AI Search พาร์ทเนอร์สำคัญของธุรกิจยุคนี้
การเลือกบริษัท SEO ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI Search จึงไม่ควรมองแค่เรื่องอันดับของ Keyword ที่เราต้องการโฟกัสเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงความเข้าใจด้านการสร้าง Entity, Brand Authority และวิธีที่ AI ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนเว็บไซต์ด้วย เพราะเป้าหมายสำคัญคือ การทำให้แบรนด์เป็นแหล่งข้อมูลที่ AI เลือกใช้อ้างอิงในการสรุปคำตอบให้ผู้ใช้งานก่อนคู่แข่ง
ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างเอเจนซี่ทั่วไปกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Search จะเห็นได้อย่างชัดเจนจากแนวคิดและวิธีการวางกลยุทธ์ เพราะหากเอเจนซี่ยังคงเน้นเรื่องการยัด Keyword หรือการสร้าง Backlink ปริมาณมากโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ ธุรกิจอาจใช้งบประมาณด้านการตลาดไปกับผลลัพธ์ที่ไม่สร้างมูลค่าในระยะยาว และไม่สามารถต่อยอดสู่การสร้าง Brand Authority ที่ AI ให้ความสำคัญได้นั่นเองครับ