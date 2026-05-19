ไอคอนสยาม จับมือเมืองสุขสยาม และเดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ ซูเปอร์มาร์เก็ตพร้อมพันธมิตร มอบประสบการณ์ความอร่อย ชวนชิมสุดยอดผลไม้ไทย ทุเรียนกว่า 30 สายพันธุ์ และผลไม้ตามฤดูกาลจาก 5 ภูมิภาค วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2569
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับเมืองสุขสยาม และเดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต, กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนผลไม้จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ขนทัพทุเรียนกว่า 30 สายพันธุ์ และผลไม้ไทยจากสวนผลไม้ 5 ภูมิภาค นำผลไม้ประจำฤดูกาลคุณภาพเยี่ยม สด อร่อย ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปี มาให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวได้เลือกชิมและเลือกซื้ออย่างครบครันในที่เดียว พร้อมเอาใจสายทุเรียนเลิฟเวอร์ จัด “บุฟเฟต์ทุเรียน” อร่อยไม่อั้นกับทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมี่ยม ผลไม้ประจำฤดูกาล ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อย สดชื่น ของผลไม้นานาชนิดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2569
โดยความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร Young Smart Farmer / Smart Farmer และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ภายใต้แนวคิดการร่วมรังสรรค์ (Co-Creation) และการสร้างคุณประโยชน์ร่วมกันในทุกภาคส่วน (Creating Shared Value) เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันในระยะยาว สะท้อนความมุ่งมั่นของไอคอนสยามในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและเศรษฐกิจไทย ซึ่งนอกจาก ผู้บริโภคจะได้รับประทานผลไม้ในช่วงที่ดีที่สุดแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีโอกาสได้จำหน่ายผลไม้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง เกิดรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ผลักดันให้ผลไม้ไทยเป็นหนึ่งในใจของผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
คุณปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในงานพิธีเปิดงาน SOOKSIAM Amazing Thai Fruits Paradise 2026 ว่า ประเทศไทยของเรามีความได้เปรียบด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทำให้มีพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกที่ขึ้นชื่อเรื่องทุเรียนและมังคุด ภาคเหนือที่โดดเด่นด้านลำไย ลิ้นจี่ หรือภาคใต้ที่มีผลไม้เมืองร้อนหลากหลายชนิด สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของโลก และความมุ่งมั่น ความทุ่มเทของพี่น้องเกษตรกรไทย ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในด้านเศรษฐกิจ ผลไม้ไทยถือเป็นสินค้าเกษตรสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ทั้งในรูปแบบของการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันผลไม้ไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในภูมิภาคเอเชียและตลาดส่งออกสำคัญทั่วโลก ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับผลไม้ไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
“SOOKSIAM Amazing Thai Fruits Paradise 2026” ขนทัพทุเรียนกว่า 30 สายพันธุ์ และผลไม้ประจำฤดูกาลจาก 5 ภูมิภาค
คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย รองกรรมการผู้จัดการโครงการเมืองสุขสยาม กล่าวว่า เมืองสุขสยาม ต้อนรับฤดูกาลมหัศจรรย์แห่งทุเรียนและผลไม้ไทยที่อร่อยที่สุดตรงตามฤดูกาล ภายใต้คอนเซปต์ สุขยกสวน…ขบวนผลไม้ไทย ปลูกด้วยใจ เสิร์ฟให้คุณ โดยความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนผลไม้ไทย คัดเลือกผลไม้เกรดคุณภาพเยี่ยม ส่งตรงถึงผู้บริโภคให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ได้ลองลิ้มชิมรสชาติความอร่อยจากผลไม้ไทยประจำฤดูกาลที่ดีที่สุด อร่อยที่สุด รวบรวมมาไว้ครบในที่เดียว เชื่อมโยงเกษตรกรท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคโดยตรง
ไฮไลท์อยู่ที่ทุเรียนกว่า 30 สายพันธุ์ จากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุด หมุนเวียนมาจำหน่ายภายในงาน อาทิ ทุเรียนสายพันธุ์ภูเขาไฟ จ.ศรีสะเกษ โดดเด่นด้วยเนื้อแห้ง นุ่มเหนียว เส้นใยละเอียด กลิ่นหอมละมุนไม่ฉุนจัด นอกจากนี้ยังมีทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรี อาทิ ทุเรียนสายพันธุ์นกหยิบ รสชาติโดดเด่นคือหวานมันจัดจ้านกว่าหมอนทอง เนื้อละเอียดสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอมอ่อนๆ ไม่ฉุน ทุเรียนสายพันธุ์นวลทองจันท์ เป็นทุเรียนลูกผสมเลื่องชื่อจากจันทบุรี ระหว่างหมอนทองและพวงมณี โดดเด่นด้วยเนื้อสีเหลืองทอง เนียนละเอียดคล้ายคัสตาร์ด รสหวานมันเข้มข้น และจุดเด่นที่สุดคือ ไร้กลิ่นหรือกลิ่นอ่อนมาก เม็ดลีบเนื้อเยอะ ทุเรียนสายพันธุ์กบสุวรรณ มีต้นกำเนิดมาจากทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี (สายตระกูลกบ) ได้รับฉายาว่า "ทุเรียนผู้ดี" เนื้อละเอียด สีเหลือง หวานมัน กลิ่นหอมอ่อน ๆ เนื้อละเอียดเนียนนุ่ม แห้ง ไม่แฉะติดมือ ทุเรียนสายพันธุ์กบหน้าศาล เนื้อทุเรียนมีสีเหลืองอ่อนรสชาติหวานมันเนื้อละเอียด นุ่ม ไม่มีเส้นใยและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ทุเรียนสายพันธุ์พวงทอง เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเก่าแก่ที่หาทานได้ยาก เนื้อละเอียดเนียน สีเหลืองอ่อน ความโดดเด่นคือเนื้อแห้ง และไม่เละง่ายมีรสชาติหวานมันเข้มข้นแต่ไม่หวานจัดจนเลี่ยน ที่สำคัญคือมีกลิ่นไม่ฉุนเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทุเรียนกลิ่นแรง ทุเรียนสายพันธุ์ทองย้อยฉัตร
(Thongyoichat) เป็นทุเรียนพันธุ์โบราณที่หายาก เนื้อมีสีเหลืองนวลจนถึงเหลืองเข้ม ละเอียด หนา มีเส้นใยเล็กน้อย เมล็ดเล็ก รสชาติหวานมันพอดี ไม่หวานจัดจนเกินไป กลิ่นหอมนวลและไม่ฉุนรุนแรง ทุเรียนสายพันธุ์พวงมณีไร้หนาม จ.จันทบุรี เป็นการทดลองตัดหนามทุเรียนพันธุ์พวงมณีตั้งแต่ระยะลูกอ่อนเพื่อให้ไม่มีหนามสะดวกต่อการขนส่งและแกะรับประทาน ทุเรียนพันธุ์พวงมณีเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของภาคตะวันออก (จันทบุรีและระยอง)มีรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ผลขนาดเล็ก เนื้อมีสีเหลืองเข้มไปจนถึงสีจำปา (สีส้มอมเหลือง) รสหวานจัดและมัน เนื้อเนียนละเอียดไม่มีเสี้ยน กลิ่นหอมละมุนแต่ไม่ฉุนจัด
ผลไม้ตามฤดูกาลจาก 5 ภูมิภาค จากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุด ได้แก่
ไม่เพียงเท่านั้น เมืองสุขสยาม ขนทัพผลไม้ตามฤดูกาลจาก 5 ภูมิภาค มาให้ลิ้มรสกันภายในงานอีกด้วย เริ่มที่ ภาคกลาง อาทิ ส้มโอขาวใหญ่ , ส้มโอทองดี จากจังหวัดนนทบุรี เสาวรสพันธุ์น้ำผึ้ง มังคุดกาก มะม่วงอกร่องโบราณจากจังหวัดอุทัยธานี ภาคเหนือ อโวคาโด้ พันธุ์พบพระ 08 จังหวัดตาก ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาด ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ แตงโมเกาะสุกร จังหวัดตรัง , แตงโมดำญี่ปุ่น “ราชาแตงโม” จังหวัดพังงา, ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคตะวันออก ชมพู่เพชรคลองหาด จังหวัดสระแก้ว, มังคุดเขาคิชฌกูฏ, มังคุด 100 ปี โป่งแรด จังหวัดจันทบุรี ภาคอีสาน ฝรั่งไส้แดง สายพันธุ์หงเป่าสือ จังหวัดศรีสะเกษ, แก้วมังกรภูเรือ (แดง/ขาว) จังหวัดเลย น้อยหน่าเพชรปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ไม่ควรพลาดกับผลไม้นาทีทอง และบุฟเฟต์ทุเรียน
ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เมืองสุขสยาม ได้นำผลไม้ส่งตรงจากสวนเกษตรกรมาจำหน่ายในราคาพิเศษกับช่วงผลไม้นาทีทอง และมะพร้าวน้ำหอมลูกละ 40 บาท 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 14.00 - 14.30 น. และ 17.00 - 17.30 น. พร้อมเอาใจคนรักทุเรียน ชวนอร่อยไม่อั้น 1 ชั่วโมงเต็มกับบุฟเฟต์ทุเรียนหมอนทองพรีเมียม, ทุเรียนก้านยาว, ทุเรียนเบญจพรรณ และผลไม้ไทยหลากหลายชนิด ในราคา 899 บาท ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม วันละ 2 รอบ เวลา 14.00 – 15.00 น. และ 17.00 – 18.00 น. โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook SOOKSIAM หรือสอบถามโทร. 064-646-0302
“Fruitful Fest 2026” ณ เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต
ด้าน คุณกัญญภัส วิจิตรพรรณกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า Dear Tummy Lifestyle Supermarket ชวนเปิดประสบการณ์ของฤดูกาลแห่งความสดใหม่ กับแคมเปญ “Fruitful Fest 2026” ที่รวบรวมผลไม้คุณภาพจากแหล่งเพาะปลูกทั่วประเทศไทย ในช่วงเวลาที่ผลผลิตอยู่ในสภาพดีที่สุดของปี และได้มาตรฐาน GAP อาทิ กลุ่มชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ กับลิ้นจี่จักรพรรดิ์ที่สืบสานองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกมากว่า 60 ปี ต่อด้วย ฟ้าประทานฟาร์ม วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ปลูกกล้วยหอมทองที่ผ่านการดูแลอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน รวมถึง สวน ส. บุญมีฤทธิ์ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ขณะที่ สวนยิ้มละมัย อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แหล่งต้นกำเนิดมะพร้าวน้ำหอมที่สะท้อนอัตลักษณ์ผลไม้พื้นถิ่นอย่างชัดเจน และปิดท้ายด้วย วิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยามจากพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง
นอกจากนี้ เดียร์ทัมมี่ ได้นำผลไม้หลากหลายให้ได้สัมผัสกันอย่างเต็มฤดูกาล นำ“ทุเรียนกว่า 10 สายพันธุ์” คัดพิเศษจากแหล่งปลูกคุณภาพทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งสายพันธุ์ยอดนิยมและสายพันธุ์พื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หมุนเวียนให้ได้ลองลิ้มรสตามช่วงความสุกที่ดีที่สุดของแต่ละสายพันธุ์ภายในงานนี้ หนึ่งในกลุ่มที่น่าสนใจคือ ทุเรียนสายพันธุ์เบญจพรรณ ซึ่งเป็นกลุ่มทุเรียนพื้นเมืองดั้งเดิม สะท้อนรสชาติและเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ปลูกได้อย่างชัดเจน และเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ควรค่าแก่การลิ้มลองในฤดูกาลนี้ เช่น หลงลับแล พวงมณี นกกระจิบ กระดุมทอง นกหยิบ นวลทองจันทร์ และทุเรียนสายพันธุ์ยอดนิยม ที่คนรักทุเรียนต้องห้ามพลาด ได้แก่ หมอนทอง มูซานคิง ก้านยาว ชะนี จันทบุรี1
ผลไม้จากทุกภูมิภาคในฤดูกาลที่อร่อยที่สุด นำมาให้เลือกลิ้มลองมากมายหลากหลายชนิดจากทั่วประเทศ ดังนี้
ไม่เพียงเท่านั้น เดียร์ทัมมี่ได้คัดสรรผลไม้ จากทุกภูมิภาคมารวมไว้ในที่เดียว ได้แก่ ภาคเหนือ ลิ้นจี่จักรพรรดิ จ. เชียงใหม่ เป็นผลไม้อัตลักษณ์พื้นถิ่น มากว่า 60 ปี ถือว่าเป็นราชาแห่งลิ้นจี่ สับปะรดภูแล จ. เชียงราย ลำไยพวงทอง จ. ลำพูน มะขามหวานพันธุ์ประกายทอง และพันธุ์สีทอง จ. เพชรบูรณ์ ภาคอีสาน แก้วมังกร จ. เลย กล้วยหอมทอง ฟาร์มฟ้าประทาน จ.นครราชสีมา 1 หวี มีน้ำหนักกว่า 3 กิโลกรัม ผ่านการดูแลอย่างทะนุถนอมนานกว่า 9 เดือน - 1 ปี ถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต น้อยหน่าเพชรปากช่อง จ.นครราชสีมา มีเฉพาะฤดูกาลนี้เท่านั้น ภาคกลาง มะม่วงหลากหลายชนิด ส่งตรงจากสวน ส. บุญมีฤทธิ์ อ. หนองปรือ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงมันขุนศรี เป็นมะม่วงโบราณหายากรสชาติอร่อย เด่นด้วย 3 รส หวาน มัน เปรี้ยว เนื้อกรอบละเอียด ไม่เละ และมีกลิ่นหอม มะม่วงอกร่องพิกุลทอง เป็นมะม่วงสายพันธุ์โบราณที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการรับประทานคู่กับข้าวเหนียวมะม่วง เนื่องจากมีรสชาติหวานจัดและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึง มะพร้าว จากสวนยิ้มละมัย อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดมะพร้าวน้ำหอมแท้ในสายพันธุ์มะพร้าวเนื้ออ่อน ส้มโอขาวแตงกวา จ. ชัยนาท ส้มโอขาวใหญ่ จ. สมุทรสาคร ขนุนเพชรราชา จ. ปราจีนบุรี เมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่นยอดนิยม จ. กาญจนบุรี เช่น สายพันธุ์เคที เนื้อสีเขียว เนื้อสัมผัสนุ่ม หวานฉ่ำ กลิ่นหอมเย็น และสายพันธุ์ฟูจิซาว่า เนื้อสีส้ม มีเนื้อนุ่ม หวานฉ่ำ ถึง 15 องศาบริกซ์
ภาคใต้ ส้มโอทับทิมสยาม จ. นครศรีธรรมราช จากวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวด ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอัญญมณีแห่งลุ่มแม่น้ำปากพนัง ปลูกในพื้นที่ปากแม่น้ำที่ในดินมีแร่ธาตุสมบูรณ์ ทำให้รสชาติหวานนุ่มเป็นเอกลักษณ์ เนื้อแดงจัดเหมือนทับทิม เป็นไซส์คัดพิเศษ เกรดส่งออกเฉพาะที่เดียร์ทัมมี่เท่านั้น และยังมีมะละกอเรดเลดี้ จ. พังงา สละสุมาลีป่าบอน จ. พัทลุง สับปะรดปัตตาเวียเนื้อ 1 จ. พัทลุง ภาคตะวันออก เงาะ มังคุด ลองกอง การทานในฤดูกาลนี้จะเป็นช่วงที่มีรสชาติ อร่อยมากที่สุด ขนุนทองประเสริฐ จ. ชลบุรี เป็นพันธุ์ยอดนิยมที่เนื้อหนา สีเหลืองทอง รสชาติหวานกรอบ
นอกจากนี้ยังมีผลไม้อิมพอร์ตที่คัดสรรจากทั่วโลกประจำฤดูกาล เช่น แอ๊ปเปิ้ลหลากหลายสายพันธุ์ที่ส่ง ตรงจาก จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น องุ่นเขียว และเชอรี่แดง จากอเมริกา อโวคาโด จากออสเตรเลีย รวมถึงน้ำผลไม้คั้นสด น้ำผลไม้สกัดเย็นหลากชนิด จากแบรนด์ชั้นนำ อย่าง KALE, INTHAI, THOMAS FARM, ORANGINAL, DRINK ME เพื่อเติมความสดชื่น และเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
ภายในงานยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ เพียงช้อปสินค้าภายในซูเปอร์มาร์เก็ตครบ 3,500 บาท/ใบเสร็จ รับทันที MAG MAG มะม่วงดึ๋งดึ๋ง ขนาด 240 กรัม (มูลค่า 120 บาท) นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสรรผลไม้ที่ชื่นชอบมาจัดกระเช้าตามความต้องการและตามที่ผู้รับชื่นชอบได้อีกด้วย ทั้งยังอำนวยความสะดวกด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถโทรสั่งและจัดส่งสินค้าทั่วกรุงเทพฯ พร้อมโปรโมชั่นส่วนลดค่าส่ง 100 บาท เมื่อสั่งสินค้าครบ 1,000 บาทต่อใบเสร็จ และช่วงเวลาพิเศษ ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 2 รอบ จะมีกิจกรรมแจกชิมผลไม้สดและกิจกรรม Happy Hour พบกับทุเรียนราคาพิเศษเริ่มต้น 99 บาท ตั้งแต่ 15 – 31 พ.ค. 69 นี้
เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G ไอคอนสยาม เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ LINE OA: @deartummy หรือ โทร.088-971-8034