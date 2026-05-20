ศึกมิเตอร์โซลาร์: ‘หน่วยแลกหน่วย’ vs ‘หักลบมูลค่า’ ทำไม Net Billing จึงเป็นคำตอบที่ยุติธรรมกว่าสำหรับคนไทย

ปัจจุบัน “โซลาร์เซลล์” กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับครัวเรือนที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย แต่เบื้องหลังตัวเลขบนบิลค่าไฟนั้นมีกลไกสำคัญที่เรียกว่า “ระบบมิเตอร์” ซึ่งกำลังเป็นข้อถกเถียงในวงกว้างระหว่างระบบ Net Metering (หักลบหน่วยไฟฟ้า) และ Net Billing (หักลบมูลค่าเงิน) โดยที่ระบบ Net Billing ถูกมองว่าเป็นทางออกที่สร้างสมดุลและเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มมากที่สุด
การเลือกใช้ระบบ Net Billing ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการคิดเงิน แต่เป็นเรื่องของความยั่งยืนและความเป็นธรรมในสังคม เนื่องจากระบบ Net Metering แบบเดิมอาจสร้างภาระที่เรียกว่า “ต้นทุนแฝง” ให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยไม่รู้ตัว ในขณะที่ Net Billing มุ่งเน้นการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว
Net Billing vs Net Metering: ศึกชิงนิยามความคุ้มค่าบนหลังคาบ้าน
ความแตกต่างพื้นฐานของสองระบบนี้อยู่ที่ “หน่วย” ที่ใช้หักลบกัน ระบบ Net Metering คือการหักลบแบบ “หน่วยแลกหน่วย” (1:1) หมายความว่าหากผลิตไฟฟ้าเกินและส่งคืนเข้าระบบ จะสามารถนำหน่วยนั้นมาหักลบกับหน่วยที่ซื้อจากการไฟฟ้าได้ทันทีในราคาขายปลีกที่เท่ากัน ซึ่งดูเหมือนจะจูงใจผู้ติดโซลาร์เซลล์ได้มากกว่าเพราะได้มูลค่าคืนสูง
ในทางตรงกันข้าม Net Billing คือระบบ “หักลบตามมูลค่าเงิน” โดยแยกบัญชีซื้อและขายออกจากกันอย่างชัดเจน ไฟฟ้าที่ซื้อจากระบบจะคิดในราคาขายปลีก ส่วนไฟฟ้าส่วนเกินที่ขายคืนจะคิดในราคารับซื้อที่สะท้อนต้นทุนจริง (ปัจจุบันอยู่ที่ 2.20 บาท/หน่วย) แม้ราคาขายจะดูน้อยกว่าราคาซื้อ แต่ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นต่อสถานการณ์พลังงานในอนาคต
กับดัก Net Metering: เมื่อ “ความคุ้มค่า” ของบางกลุ่ม กลายเป็น “ภาระ” ของคนส่วนใหญ่
ภายใต้ความหอมหวานของระบบ Net Metering มี “ต้นทุนแฝง” มหาศาลที่ถูกมองข้าม การหักลบหน่วยแบบ 1:1 ทำให้ต้นทุนค่าระบบส่ง (Transmission) ค่าระบบจำหน่าย (Distribution) และค่าบำรุงรักษาสายส่งหายไปจากระบบ เนื่องจากผู้ใช้โซลาร์เซลล์จ่ายเฉพาะค่าพลังงานสุทธิ แต่ยังคงต้องพึ่งพาระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าเป็นระบบสำรอง (Backup) ตลอดเวลา เช่น ในช่วงที่เมฆมากหรือในเวลากลางคืน
เมื่อรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการพื้นฐานเหล่านี้หายไป ภาระต้นทุนทั้งหมดจึงถูกผลักไปที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ไม่ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย คนเช่าบ้าน หรือผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมที่ไม่สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เองได้ ส่งผลให้คนกลุ่มนี้ต้องแบกรับค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นจากการที่ระบบต้องไปเฉลี่ยค่าความมั่นคงและค่าบริการสายส่งให้ครอบคลุมทั้งประเทศ กลายเป็นสถานการณ์ “คนรวยได้ประโยชน์ คนจนแบกภาระ” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ถอดบทเรียนต่างแดน: เทรนด์โลกที่มุ่งสู่ความยั่งยืนและเป็นธรรม
ตัวอย่างจากต่างประเทศชี้ให้เห็นชัดเจนว่าระบบ Net Metering กำลังถูกแทนที่ด้วยระบบที่สะท้อนต้นทุนจริงมากขึ้น เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ที่เคยใช้ระบบ Net Metering (NEM 2.0) แต่ในปี 2023 ได้เปลี่ยนเป็นระบบ NEM 3.0 ซึ่งมีราคารับซื้อคืนที่ไม่เท่ากับราคาขายปลีกอีกต่อไป และมีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน (Fixed Charge) เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนการดูแลระบบโครงข่าย
ขณะที่ประเทศมาเลเซียซึ่งใช้ระบบ NEM 3.0 ได้มีการจำกัดปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อระบบไฟฟ้าส่วนรวม และใช้ราคารับซื้อที่สะท้อนต้นทุนส่วนเพิ่ม (Short-run marginal cost) แทนการแลกแบบ 1:1 สำหรับกลุ่มธุรกิจ ส่วนในอิตาลีและโปแลนด์ ก็ได้เลือกใช้ระบบ Net Billing โดยมีการจัดเก็บค่าบริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่ใช้งานสายส่งร่วมกันได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอย่างเท่าเทียม
ส่วนในยุโรปหลายประเทศแม้จะใช้ระบบ Net Metering แต่ก็มีการจำกัดโควตาและระยะเวลาเข้าร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อคุมทิศทางให้เป็นการ “ผลิตเองใช้เอง” ในครัวเรือน ป้องกันการขายเชิงพาณิชย์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าในภาพรวม
ทำไมไทยถึงควรไปต่อกับ Net Billing?
เหตุผลสำคัญที่ประเทศไทยควรเดินหน้าด้วยระบบ Net Billing คือการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Grid Stability) เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มีความไม่แน่นอนสูง หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี อาจนำไปสู่ปัญหาไฟตกหรือไฟดับจากการที่แรงดันไฟฟ้าสวิงอย่างรวดเร็ว ระบบ Net Billing ที่ใช้มิเตอร์ดิจิทัลซึ่งแตกต่างจากระบบ Net Metering ที่มีทั้งมิเตอร์ระบบดิจิทัลและระบบจานหมุนแบบเดิม จะช่วยให้การไฟฟ้าสามารถตรวจสอบการไหลเข้า-ออกของไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ และสามารถเตรียมระบบสำรองให้พร้อมอยู่เสมอ
ท้ายที่สุดแล้ว โจทย์ใหญ่ของประเทศคือการส่งเสริมพลังงานสะอาดโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระบบ Net Billing จึงเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ เพราะสามารถจูงใจให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อ “ผลิตเองใช้เอง” เป็นหลัก ในขณะที่ยังคงรักษากลไกราคาที่เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่น และช่วยให้โครงข่ายไฟฟ้าของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว