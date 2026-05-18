“พิพัฒน์” หารือทูตบาห์เรน ชูความร่วมมือโลจิสติกส์ "Sea to Air"

“พิพัฒน์” หารือ ทูตบาห์เรน ชูความร่วมมือโลจิสติกส์ "Sea to Air" ดันนิคมฮาลาลจะนะ พร้อมผุดตู้ละหมาดบนรถไฟสายใต้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ นายเคาะลีล ยะอ์กูบ อัลคัยยาฏ (H.E. Mr. Khalil Yaqoob AlKhayat) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและบาห์เรนที่มีมาอย่างยาวนานเกือบ 50 ปี โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่ง การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วม ณ กระทรวงคมนาคม
นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์จนถึงประชาชน โดยไทยได้กล่าวขอบคุณบาห์เรนที่ให้ความช่วยเหลือในการอพยพคนไทยจากตะวันออกกลางกลับประเทศอย่างปลอดภัย ในขณะที่บาห์เรนได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการต่ออายุวีซ่าให้ชาวบาห์เรนพำนักในไทยได้อย่างอุ่นใจ
นอกจากนี้ ทางบาห์เรนได้นำเสนอความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งผ่านโครงการ "The Sea to Air Logistic Hub" ซึ่งบาห์เรนมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากท่าเรือสู่สนามบินได้ภายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง โดยกระทรวงคมนาคมได้รับมอบเอกสารข้อเสนอและมอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาศึกษาเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ร่วมกันต่อไป
ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่ นายพิพัฒน์ ได้หารือเชิงรุกถึง โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Hub) ของภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางเอกอัครราชทูตบาห์เรนแสดงความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูกและสายพันธุ์ปศุสัตว์ที่เหมาะสม เพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่สามารถผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูงป้อนเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมฯ และส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางได้โดยตรง
พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการด้านคมนาคมที่ครอบคลุมและเข้าใจวิถีชีวิตของประชาชน นายพิพัฒน์ ได้เปิดเผยถึงนโยบายใหม่ของกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวมุสลิม โดยเตรียมจัดทำ “ตู้ละหมาดบนขบวนรถไฟ” สำหรับขบวนรถไฟทางไกลในเส้นทางสายใต้ ซึ่งจะมีการจัดพื้นที่แยกสัดส่วนสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอย่างชัดเจน เพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมสามารถปฏิบัติศาสนกิจระหว่างการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและถูกต้องตามหลักศาสนา