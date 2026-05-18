“สุวรรณภูมิ-กรมการปกครอง”ร่วมส่งผู้แสวงบุญเดินทางประกอบ”พิธีฮัจย์” ประจำปี 2569

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับกรมการปกครองและจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีส่งและอำนวยพร ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2569 โดยมีจำนวน 19 เที่ยวบินรองรับ ผู้โดยสาร 2,369 คน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท. ร่วมกับกรมการปกครอง และจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2569 ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยมี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย Mr. Adil Alfwza รองเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) และผู้แทนสายการบิน Saudi Arabian Airline เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2569 โดยในปีนี้คาดว่าจะมีชาวไทยมุสลิมเดินทางออกจากประเทศไทยผ่าน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2569 ประมาณ 2,369 คน โดยสายการบิน Saudi Arabian Airline มีเที่ยวบินขาออกจำนวน 7 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขาเข้าจำนวน 12 เที่ยวบิน
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเพื่อให้คณะผู้เดินทางไปแสวงบุญได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ รวมถึงได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ไว้รองรับผู้เดินทางไปแสวงบุญให้พร้อมใช้งาน อาทิ ห้องละหมาด จำนวน 3 ห้อง บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร และภายในอาคารเทียบเครื่องบิน E ชั้น 3 และอาคารเทียบเครื่องบิน C ชั้น 2 ตลอดจน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายการบิน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร และด่านควบคุมโรคโดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น