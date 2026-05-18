“บขส.”ตรวจสารเสพติดคนขับ 100% ก่อนบริการ สร้างเชื่อมั่นประชาชน

“บขส.”เด้งรับนโยบาย “สิริพงศ์” ตรวจเข้มสารเสพติดพนักงานขับรถ บขส. และรถร่วมฯ ณ หมอชิต 2 ก่อนออกบริการแบบ 100 % สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ยกระดับความปลอดภัยขนส่งสาธารณะ
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) หรือ บขส. เปิดเผยว่า ตามที่ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้ บขส. ดำเนินการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเดินทาง ด้วยการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถโดยสารของบริษัทฯ และรถร่วมฯ โดยการตรวจวัดแอลกอฮอล์และตรวจสารเสพติด ให้มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนั้น
ในวันนี้ (18 พฤษภาคม 2569) ได้ลงพื้นที่ตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารของบริษัทฯ และรถร่วมฯ ก่อนออกให้บริการแบบ 100% ณ บริเวณชานชาลา 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 จำนวนประมาณ 100 คน ผลตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด และได้มีการลงบันทึกไว้ที่สมุดประจำรถ เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน
ขณะเดียวกันหากตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานฯ จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที จากนั้นจะส่งผลตรวจปัสสาวะไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อยืนยันผลตรวจปัสสาวะอีกครั้ง หากพบว่ามีการเสพสารเสพติด บริษัทฯ และผู้ประกอบการรถร่วมฯ ดำเนินการลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป
“อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม เน้นย้ำพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดแอลกอฮอล์และสารเสพติด เพื่อความปลอดภัย โดย BKS จะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารบริษัทฯ และรถร่วมฯ ที่ให้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ 5 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2, เอกมัย, สายใต้บรมราชชนนี, ปิ่นเกล้า และสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการมาโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ที่มีการเดินทางจำนวนมาก เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเดินทาง และลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน” นายอรรถวิท กล่าว