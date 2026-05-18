“คมนาคม”ถก สมาคมสายการบิน อัดโปรฯ กระตุ้นเพิ่มความถี่-เปิดเส้นทางใหม่ สนามบินภูมิภาค

"ภัทรพงศ์" หารือสมาคมสายการบิน หนุนมาตรการเพิ่มเที่ยวบินสู่สนามบินภูมิภาค หวังกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรอง พร้อมหารือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
วันที่ 18 พ.ค. 69 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมร่วมกับ นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) พล.อ.อ. มนัท ชวนะประยูร. ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และตัวแทนจากสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำการบินมายังท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน
นายภัทรพงศ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันมีศักยภาพพร้อมรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น โดยจะมีการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งไม่เพียงช่วยลดต้นทุนให้กับสายการบินเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเดินทางที่สะดวกและเข้าถึงง่ายให้กับประชาชน ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับภูมิภาคอีกด้วย
ทั้งนี้ ขอให้สายการบินพิจารณาการเปิดเส้นทางบินใหม่ ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ขยายจำนวนเที่ยวบินเข้าสู่จุดหมายปลายทางเมืองหลักและเมืองรองทั้งเที่ยวบินแบบประจำ (Regular fight) และเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) สร้างทางเลือกให้ผู้โดยสารและกระตุ้นเศรษฐกิจการเดินทางทางอากาศ
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทย. มีมาตรการส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินภายในประเทศ ปี 2568 เช่น ลดค่าบริการ สำหรับเส้นทางบินใหม่และสายการบินใหม่ ซึ่งมาตรการดังกล่าวทำให้มีสายการบินเปิดเส้นทางบินใหม่ ได้แก่ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ในเส้นทางดอนเมือง – นครพนม สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ ในเส้นทางสุวรรณภูมิ – นครศรีธรรมราช และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในเส้นทางจากสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ นราธิวาส เป็นต้น ซึ่ง ทย. จะพิจารณาขยายนำมาตรการดังกล่าวมาใช้อีกครั้ง รวมถึงพิจารณามาตรการส่งเสริมเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก กระตุ้นความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ และลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดการเดินทางที่มากขึ้น รวมทั้งได้หารือถึง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เพื่อลดภาระต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการสายการบินในช่วงวิกฤต โดยในเบื้องต้น ทย. จะให้ส่วนลดค่าบริการที่เก็บอากาศยาน แก่สายการบินที่ทำการบินมาลงและจอด ณ ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ในอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569