การบินไทยฉลองครบรอบ 33 ปี Royal Orchid Plus มอบไมล์คืน พร้อมแพ็กเกจเส้นทาง”อัมสเตอร์ดัม”

การบินไทยฉลองครบรอบ 33 ปี Royal Orchid Plus และ 55 ปี Royal Orchid Holidays มอบไมล์คืน 50% เส้นทางกรุงเทพฯ–อัมสเตอร์ดัม พร้อมเปิดตัวแพ็กเกจท่องเที่ยวไทย–ดัตช์สุดพิเศษ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดย Royal Orchid Plus (ROP) โปรแกรมสะสมไมล์ของการบินไทย ฉลองครบรอบ 33 ปี ด้วยการมอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกผ่านแคมเปญ “รับไมล์คืน 50%” สำหรับการแลกบัตรโดยสารรางวัล ในเส้นทางบินระหว่าง กรุงเทพฯ–อัมสเตอร์ดัม และร่วมฉลองครบรอบ 55 ปี Royal Orchid Holidays (ROH) ด้วยแพ็กเกจท่องเที่ยวพิเศษ “The Timeless Charm of Amsterdam” และ “Hollanda Village in Ayutthaya” ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งการเดินทางที่เชื่อมโยงประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
สมาชิก ROP สามารถแลกบัตรโดยสารรางวัลบนเที่ยวบินของการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ–อัมสเตอร์ดัม และอัมสเตอร์ดัม–กรุงเทพฯ พร้อมรับไมล์สะสมคืน 50% ของจำนวนไมล์ที่ใช้แลก เมื่อออกบัตรโดยสารระหว่างวันที่ 1–30 มิถุนายน 2569 และเดินทางระหว่างวันที่ 1–31 กรกฎาคม 2569 โดยไมล์สะสมจะโอนคืนเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สมาชิก ROP สามารถแลกบัตรโดยสารได้ที่ www.thaiairways.com, THAI Contact Center และสำนักงานขายบัตรโดยสารการบินไทยทั่วโลก
พร้อมกันนี้ การบินไทย ร่วมฉลองครบรอบ 55 ปี Royal Orchid Holidays (ROH) ด้วยแพ็กเกจท่องเที่ยวพิเศษ
“The Timeless Charm of Amsterdam – 8 Days 6 Nights” ที่จะพานักเดินทางไปสัมผัสมนต์สเน่ห์เหนือกาลเวลาของอัมสเตอร์ดัม ครอบคลุมการท่องเที่ยวในเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และเมืองสำคัญในยุโรป อาทิ Rijksmuseum, Dam Square, Magna Plaza และหมู่บ้านชาวประมง Volendam ในประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึงเมือง Dinant ในประเทศเบลเยียม เป็นต้น
นอกจากนั้น ROH ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศไทย“Hollanda Village in Ayutthaya” ภายใต้แนวคิด“Dutch Heritage & Western Architecture in Ayutthaya” ที่จะพาผู้ร่วมเดินทางสำรวจร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่างไทย – เนเธอร์แลนด์ ผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย–ตะวันตก โดยมีกำหนดเดินทางวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ราคาเริ่มต้น 4,900 บาทต่อท่าน ทั้งนี้ ผู้สนใจทั้งสองแพ็กเกจทัวร์ของ ROH สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ www.royalorchidholidays.com
ทั้งสองแคมเปญสะท้อนความมุ่งมั่นของการบินไทยในการส่งมอบประสบการณ์การเดินทางและการท่องเที่ยวที่มาพร้อมคุณค่าผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น