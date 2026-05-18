ไทย สมายล์ บัส ก้าวสู่ระดับโลก เข้าร่วมสมาชิก UITP ยืนหนึ่งผู้ให้บริการ E-Bus ใหญ่สุดนอกประเทศจีน

ไทย สมายล์ บัส ก้าวสู่เวทีระดับสากล รับมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมการเป็นสมาชิก UITP สมาคมขนส่งมวลชนระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ พร้อมได้รับการจัดอันดับเป็น “ผู้ให้บริการรถโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) รายใหญ่ที่สุดอันดับ 1 ของโลกนอกประเทศจีน”
บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) องค์กรขนส่งสาธารณะของคนไทยก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติ หลังได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ The International Association of Public Transport หรือ สมาชิกสมาคมขนส่งมวลชนระหว่างประเทศ อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกกว่า 2,000 รายทั่วโลก และในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืนในหลายพื้นที่ทั่วโลก
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TSBกล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิก UITP ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญองค์กรและขนส่งสาธารณะระบบล้อของไทย สะท้อนถึงการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด นวัตกรรมด้านการขนส่งสาธารณะกับเครือข่ายผู้ประกอบการระดับโลก ทั้งในด้านมาตรฐานการเดินรถ เทคโนโลยี และความปลอดภัย เพื่อยกระดับขนส่งสาธารณะของไทยสู่มาตรฐานสากล
นอกจากนี้ TSB ยังได้รับการยกย่องจาก UITP ให้เป็น “บริษัทผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (E-Bus) รายใหญ่ที่สุดนอกประเทศจีน” มีรถเมล์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด EV100% ให้บริการมากที่สุดอันดับ 1 ของโลก ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการขับเคลื่อนโครงข่ายการเดินทาง พร้อมเคลื่อนนโยบาย Net Zero ของประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร TSB ให้การต้อนรับเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมอัจฉริยะ Transit Smart Hub ณ สำนักงานใหญ่ พร้อมรับมอบเกียรติบัตร Membership Certificate 2026 จาก Mr.Mohamed Mezghani เลขาธิการใหญ่ของ UITP โดยมีนายวรวิทย์ ชาญชญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ