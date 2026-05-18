เปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ “Thai Street Gold Star” ร่ายมนต์สตรีทฟู้ดไทย สู่ “ดาวทองอัจฉริยะระดับโลก”

สสว. ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดตัว “Thai Street Gold Star” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ สสว. ร่ายมนต์สตรีทฟู้ดไทย สู่ “ดาวทองอัจฉริยะระดับโลก” ปลุกพลัง Soft Power ไทย สร้างมาตรฐานใหม่เขย่าโลกอาหารและ Wellness ด้วย AI และเทคโนโลยีดิจิทัลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ SME ไทย
ประเทศไทยกำลังจะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญบนเวทีโลก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศเปิดตัว “Thai Street Gold Star” ภายใต้ โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยงเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากล (Therapy Festival & Thai Street Gold Star Project) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ สสว. อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการสตรีทฟู้ดไทยและธุรกิจสุขภาพไทย ภายใต้แนวคิดร่ายมนต์สตรีทฟู้ดไทย สู่ดาวทองอัจฉริยะระดับโลก โครงการฯ นี้ถือเป็นการประกาศศักยภาพครั้งใหม่ของประเทศไทย ในการผลักดันอาหารไทยและธุรกิจ Wellness ให้กลายเป็น Soft Power ระดับโลก ผ่านการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SME ไทย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี AI นวัตกรรมดิจิทัล และระบบมาตรฐานสากลแห่งอนาคต
ไฮไลต์สำคัญของโครงการที่สร้างเสียงฮือฮาและได้รับความสนใจอย่างมากภายในงาน คือ การเปิดตัวตราสัญลักษณ์ และการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “Thai Street Gold Star” อย่างเป็นทางการครั้งแรกของประเทศไทย ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับประสบการณ์การค้นหาและเข้าถึงร้านสตรีทฟู้ดไทยในมาตรฐานระดับสากลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะแอปพลิเคชั่น “Thai Street Gold Star” ที่ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของสตรีทฟู้ดไทยและธุรกิจ Wellness ไทย ที่คัดเลือกและรวบรวมร้านอาหาร ร้านค้า และผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน “Thai Street Gold Star” โดยแอปพลิเคชัน “Thai Street Gold Star” ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือค้นหาร้านค้า แต่คือ “ประตูดิจิทัล” ที่จะพาสตรีทฟู้ดไทยยกระดับก้าวเข้าสู่เวทีโลก โดยเริ่มต้นจาก 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคสามารถค้นหาร้านค้าได้อย่างง่ายดาย ทั้งตามประเภทอาหาร พิกัดทำเล คะแนนรีวิว มาตรฐานสุขอนามัย รวมถึงบริการด้าน Wellness และ Food Therapy ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศในอนาคต นอกจากนี้ภายในแอปพลิเคชันยังมีการนำเทคโนโลยี AI และระบบดิจิทัลอัจฉริยะเข้ามาช่วยวิเคราะห์และแนะนำร้านค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยว โปรโมชั่น กิจกรรมพิเศษ และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารและสุขภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
การเปิดตัวโครงการฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค Smart Street Food & Wellness Tourism อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ของโครงการฯ ในการผลักดันผู้ประกอบการ SME ไทยให้ก้าวทันโลกดิจิทัล ยกระดับมาตรฐานธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้โครงการฯ ยังเดินหน้าสร้างสนามจริงแห่งโอกาสผ่านการจัดกิจกรรม Roadshow ทดสอบตลาดจริงครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ตลาดระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม ในการจะนำผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมและพัฒนาศักยภาพจากโครงการ Thai Street Gold Star ได้ทดลองจำหน่ายสินค้าและบริการ พบปะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคจริง รวมถึงเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาด ความนิยมของสินค้า เทรนด์ผู้บริโภค และประสบการณ์การใช้งาน ในการลงพื้นที่จริงใน 3 เมืองยุทธศาสตร์สำคัญด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เมืองแห่งวัฒนธรรมและ Wellness ระดับโลก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคตะวันออก และจังหวัดกรุงเทพมหานคร มหานครสตรีทฟู้ดระดับโลกที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
