BEM เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค พร้อมสัมภาษณ์ทันที 6 มิ.ย.นี้ ที่ MRT รัชดาภิเษก

BEM เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค WALK- IN INTERVIEW สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ MRT สถานีรัชดาภิเษก บริเวณพื้นที่ชั้นร้านค้า
รองรับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย -มีนบุรี เพื่อเข้าปฏิบัติงานในระบบต่างๆ
• ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง
• ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา
• ระบบสื่อสาร
• ระบบไฟฟ้าและควบคุมเก็บข้อมูล
• ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร
• ระบบรางวิ่งและโครงสร้าง
• ระบบสูบน้ำ
• ระบบอัคคีภัย แสงสว่างและป้ายสัญลักษณ์
• ระบบระบายอากาศใต้ดินและบันไดเลื่อน
สนใจเข้าร่วมงาน : ลงทะเบียนในระบบล่วงหน้าผ่าน QR Code หรือคลิก https://forms.gle/cxaMQXgE2m72KAPQ8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสรรหาและว่าจ้าง โทร. 0-2354-2000 ต่อ 183101-183108