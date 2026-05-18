BEM เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค พร้อมสัมภาษณ์ทันที 6 มิ.ย.นี้ ที่ MRT รัชดาภิเษก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



BEM เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค WALK- IN INTERVIEW สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ MRT สถานีรัชดาภิเษก บริเวณพื้นที่ชั้นร้านค้า

รองรับการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย -มีนบุรี เพื่อเข้าปฏิบัติงานในระบบต่างๆ

• ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง

• ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา

• ระบบสื่อสาร

• ระบบไฟฟ้าและควบคุมเก็บข้อมูล

• ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร

• ระบบรางวิ่งและโครงสร้าง

• ระบบสูบน้ำ

• ระบบอัคคีภัย แสงสว่างและป้ายสัญลักษณ์

• ระบบระบายอากาศใต้ดินและบันไดเลื่อน

สนใจเข้าร่วมงาน : ลงทะเบียนในระบบล่วงหน้าผ่าน QR Code หรือคลิก https://forms.gle/cxaMQXgE2m72KAPQ8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสรรหาและว่าจ้าง โทร. 0-2354-2000 ต่อ 183101-183108


