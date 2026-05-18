MEA ห่วงใยหน้าฝน! เตือนประชาชนรับมือพายุฝนตกหนัก

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองมหานคร ให้เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 11 (71/2569) แจ้งเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศไทย ในช่วงวันที่ 19-22 พ.ค. 69 มีฝนเพิ่มขึ้น
MEA แนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัย หากพบว่าปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจท่วมถึง ควรกระทำการย้ายขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันที เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ ในขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนอง ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟ หรือโครงสร้างเหล็กใดๆ ในที่สาธารณะเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหล
หากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th