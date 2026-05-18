CMG คว้า AMUSE เสริมพอร์ต ขยายตลาดเมคอัพวีแกนKบิวตี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้ารุกตลาดความงามอย่างต่อเนื่อง ด้วยการได้รับสิทธิ์เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ AMUSE อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สะท้อนศักยภาพความแข็งแกร่งในตลาดบิวตี้ พร้อมเดินหน้ารุกตลาด K Beauty ซึ่งยังคงเติบโตและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าผลักดันยอดขายกลุ่มสินค้าความงามให้เติบโต 20% ภายในปี 2029 ทั้งนี้ สินค้าพร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
นายเดเมียน โมโฮท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (CMG) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ตลาด Mass Colour Cosmetics ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างมีศักยภาพ ด้วยอัตราเฉลี่ย 12% ต่อปี ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมแตะกว่า 22,000 ล้านบาทในปี 2026 โดยกลุ่มเมคอัพยังเป็นหัวใจสำคัญของตลาด คิดเป็น 65% ของมูลค่าตลาดรวมในปี 2025 และมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) 10.2% ในช่วงปี 2025–2029 1 สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาแบรนด์ที่สะท้อนตัวตน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและประสบการณ์ที่แตกต่าง
ในขณะเดียวกัน เทรนด์ความงามได้พัฒนาไปสู่การผสาน “ไลฟ์สไตล์” เข้ากับ “ประสบการณ์” อย่างกลมกลืน เมคอัพจึงไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ แต่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอารมณ์และตัวตน2 ผ่านดีไซน์ที่สนุกและเข้าถึงง่าย ทั้งนี้ แม้ความคุ้มค่าจะเป็นปัจจัยหลัก แต่ประสบการณ์และภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมของแบรนด์ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ครองใจผู้บริโภค
“ด้วยความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภค เราเชื่อมั่นว่า AMUSE จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มบิวตี้ โดย CMG จะมุ่งสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Visibility) ผ่านการขยายช่องทางจำหน่ายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลและเครือพันธมิตร ควบคู่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดและไลน์อัพผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ เพื่อผลักดันการเติบโตของแบรนด์อย่างยั่งยืน” นายเดเมียน กล่าว
AMUSE คือ แบรนด์เมกอัปวีแกนจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่สะท้อนแนวคิดความงามยุคใหม่ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจผิวสำหรับทุกคน ด้วยส่วนผสมวีแกนจากธรรมชาติ และประสิทธิภาพที่ผ่านการทดสอบ ทางคลินิก เพื่อช่วยเผยผิวสุขภาพดีและเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ ดีไซน์แพ็กเกจจิ้งสีสันสดใส ทันสมัย และมีเอกลักษณ์ สอดรับกับเทรนด์ Beauty & Lifestyle ของผู้บริโภครุ่นใหม่ ส่งผลให้ AMUSE ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในแบรนด์ K-Beauty ที่ได้รับความนิยม และเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในเชิงกลยุทธ์ AMUSE ถูกวางตำแหน่งในระดับ Masstige Accessibility นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ ช่วยขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม Gen Z และ Millennials ที่มองหาความคุ้มค่า ควบคู่กับภาพลักษณ์ที่ทันสมัย
นางปวิยดา รัตนสุดใจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินค้าเทคโนโลยีและบิวตี้ บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (CMG) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “AMUSE เป็นแบรนด์ที่โดดเด่นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยจุดยืน ‘Lifestyle Beauty’ ที่ชัดเจน ผสานดีไซน์และความสดใหม่ของสินค้าเข้ากับกลยุทธ์การสื่อสาร ผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีอิทธิพลต่อการค้นหาและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคยุคใหม่
CMG จึงมุ่งขับเคลื่อนและผลักดันแบรนด์ AMUSE ให้เติบโตและขยายฐานลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
-การเสริมสร้างการจดจำแบรนด์ (Brand Salience) และยกระดับการเป็น Top-of-Mind ในกลุ่ม Beauty Lifestyle ผ่านการสื่อสารแบรนด์อย่างสม่ำเสมอและการสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างอย่างชัดเจน
-การยกระดับประสบการณ์ลูกค้าแบบ Immersive Experience ผ่านพื้นที่และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างใกล้ชิด
-การเติบโตผ่าน Community-led Growth เพื่อสร้าง Engagement และขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่
“ปัจจุบัน CMG เริ่มเปิดดำเนินการจุดขายของแบรนด์ AMUSE แห่งแรกที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล (ชั้น 2), และจุดขายออนไลน์ ที่ LAZADA และ Shopee พร้อมกันนี้ เรายังเดินหน้าทำการตลาดแบบ Omnichannel ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น จุดขายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและศูนย์การค้าชั้นนำ ช่องทางออนไลน์มาร์เก็ตเพลส และช่องทางอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้แบรนด์ AMUSE เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นางปวิยดา กล่าว