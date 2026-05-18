ท็อปส์ วางเป้า ‘SAN Plus’ ปีนี้ 100 สาขา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล สร้างมาตรฐานใหม่ค้าปลีกไทย คว้า ‘SAN Plus’ ตอกย้ำผู้นำด้าน Food Safety ผนึก กรมอนามัย ยกระดับมาตรฐานทั้งระบบ พร้อมประกาศ Roadmap ขยายสู่ 100 สาขาทั่วประเทศ ภายในปี 2569


ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำบทบาทผู้นำค้าปลีกไทย เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ล่าสุด ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขา CentralWorld สร้างหมุดหมายสำคัญ ด้วยการเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับสูง “SAN Plus” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองด้านความสะอาดและความปลอดภัยของธุรกิจอาหาร โดยปัจจุบันท็อปส์ได้รับการรับรองมาตรฐาน “SAN” แล้วกว่า 20 สาขา และพร้อมเดินหน้าพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยตั้งเป้าขยายการรับรองสู่ 100 สาขาทั่วประเทศ ภายในปี 2569


การได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาอย่างเข้มงวดจากกรมอนามัย โดยมาตรฐาน “SAN” ครอบคลุมสุขาภิบาลพื้นฐานของสถานประกอบการในประเด็นสำคัญ ได้แก่

ความสะอาดโดยรวมของสถานที่ การบริหารจัดการขยะและน้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงการที่ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองอย่างเป็นทางการ ขณะที่ “SAN Plus” เป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ยกระดับการตรวจสอบให้เข้มข้นยิ่งขึ้น (Enhanced Safety) ครอบคลุม 3 มิติสำคัญ ได้แก่

• มิติความปลอดภัย (ด้านจุลชีววิทยาและด้านเคมี) โดยด้านจุลชีววิทยา มีการสุ่มตรวจเชื้อจุลินทรีย์ (Coliform Bacteria) ที่มือผู้สัมผัสอาหาร อุปกรณ์ และในอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 90% และด้านเคมี ที่ต้องปราศจากสารปนเปื้อนอันตราย 5 ชนิด ได้แก่ ฟอร์มาลิน, บอแรกซ์, สารฟอกขาว, สารกันรา และยาฆ่าแมลงตกค้าง

• มิติด้านสุขภาพและบริการ มุ่งเน้นการนำเสนอเมนูทางเลือกเพื่อสุขภาพ อาทิ สูตรลดโซเดียมและน้ำตาล การจัดเตรียมจุดล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ และการรณรงค์ใช้ช้อนกลาง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคในทุกมิติ

• มิติด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (No Foam)


ปัจจุบัน ท็อปส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน “SAN” แล้วกว่า 20 สาขาทั่วประเทศ และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน “SAN Plus” ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่ถูกยกระดับให้เข้มข้นขึ้นกว่ามาตรฐานทั่วไป สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ ท็อปส์ ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหาร และตั้งเป้าผลักดันสาขาอื่น ๆ รวมกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน “SAN” ภายในปี 2569 เพื่อขยายผลความสำเร็จในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม





ท็อปส์ วางเป้า 'SAN Plus' ปีนี้ 100 สาขา
