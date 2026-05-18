ท็อปส์ วางเป้า ‘SAN Plus’ ปีนี้ 100 สาขา

ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล สร้างมาตรฐานใหม่ค้าปลีกไทย คว้า ‘SAN Plus’ ตอกย้ำผู้นำด้าน Food Safety ผนึก กรมอนามัย ยกระดับมาตรฐานทั้งระบบ พร้อมประกาศ Roadmap ขยายสู่ 100 สาขาทั่วประเทศ ภายในปี 2569
ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำบทบาทผู้นำค้าปลีกไทย เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ล่าสุด ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขา CentralWorld สร้างหมุดหมายสำคัญ ด้วยการเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระดับสูง “SAN Plus” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองด้านความสะอาดและความปลอดภัยของธุรกิจอาหาร โดยปัจจุบันท็อปส์ได้รับการรับรองมาตรฐาน “SAN” แล้วกว่า 20 สาขา และพร้อมเดินหน้าพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยตั้งเป้าขยายการรับรองสู่ 100 สาขาทั่วประเทศ ภายในปี 2569
การได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาอย่างเข้มงวดจากกรมอนามัย โดยมาตรฐาน “SAN” ครอบคลุมสุขาภิบาลพื้นฐานของสถานประกอบการในประเด็นสำคัญ ได้แก่
ความสะอาดโดยรวมของสถานที่ การบริหารจัดการขยะและน้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงการที่ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองอย่างเป็นทางการ ขณะที่ “SAN Plus” เป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ยกระดับการตรวจสอบให้เข้มข้นยิ่งขึ้น (Enhanced Safety) ครอบคลุม 3 มิติสำคัญ ได้แก่
• มิติความปลอดภัย (ด้านจุลชีววิทยาและด้านเคมี) โดยด้านจุลชีววิทยา มีการสุ่มตรวจเชื้อจุลินทรีย์ (Coliform Bacteria) ที่มือผู้สัมผัสอาหาร อุปกรณ์ และในอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 90% และด้านเคมี ที่ต้องปราศจากสารปนเปื้อนอันตราย 5 ชนิด ได้แก่ ฟอร์มาลิน, บอแรกซ์, สารฟอกขาว, สารกันรา และยาฆ่าแมลงตกค้าง
• มิติด้านสุขภาพและบริการ มุ่งเน้นการนำเสนอเมนูทางเลือกเพื่อสุขภาพ อาทิ สูตรลดโซเดียมและน้ำตาล การจัดเตรียมจุดล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ และการรณรงค์ใช้ช้อนกลาง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคในทุกมิติ
• มิติด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (No Foam)
ปัจจุบัน ท็อปส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน “SAN” แล้วกว่า 20 สาขาทั่วประเทศ และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน “SAN Plus” ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่ถูกยกระดับให้เข้มข้นขึ้นกว่ามาตรฐานทั่วไป สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ ท็อปส์ ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหาร และตั้งเป้าผลักดันสาขาอื่น ๆ รวมกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน “SAN” ภายในปี 2569 เพื่อขยายผลความสำเร็จในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม