“ผลิตไฟฟ้า” Q1 กำไรพุ่ง 349% เปิดแผนเชิงรุก M&A-พลังงานหมุนเวียน

“ผลิตไฟฟ้า” เผยไตรมาสที่ 1/69 มีกำไรสุทธิ 875 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 349% จากไตรมาสก่อน มาจากกลุ่มโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ พร้อมลุยลงทุนเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวทาง Asset Recycling การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในธุรกิจไฟฟ้า ทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซฯ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว
นายธวัชชัย สำราญวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ รับรู้รายได้รวม 9,509 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่มีกำไรจากการดำเนินงาน 970 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 966% และมีกำไรสุทธิ 875 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 349% จากไตรมาสก่อนหน้า
ปัจจัยสนับสนุนหลักของกำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิมาจากการขยายตัวตามอุปสงค์ Data Center & AI (สหรัฐอเมริกา) โดยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Linden Cogen และกลุ่มโรงไฟฟ้า Compass ในสหรัฐอเมริกา ทำรายได้และปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น จากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจ Data Center และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
การเติบโตตามอุตสาหกรรม Semiconductor (เกาหลีใต้) : โรงไฟฟ้า Paju ES มียอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อรองรับภาคการผลิตสำคัญ
การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ (ประเทศไทย) : โรงไฟฟ้า BLCP มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง
นายธวัชชัยกล่าวว่า เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ EGCO จะยังคงมุ่งบริหารพอร์ตโฟลิโอเชิงรุก แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ในระยะยาว สำหรับการลงทุนในประเทศ มีโครงการไฮไลต์และแผนงานเชิงรุกในปี 2569 ที่สำคัญดังนี้ คือ การรุกพลังงานสะอาดในประเทศของโครงการ RE Big Lot รอบที่ 2 : มีความคืบหน้าอย่างมากในการทยอยลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว จำนวน 11 โครงการ กำลังผลิตรวม 448 เมกะวัตต์ โดยลงนามเสร็จสิ้นไปแล้ว 3 โครงการ และคาดว่าจะลงนามแล้วเสร็จทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต : นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง (ERIE) อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้ากลุ่ม Data Center รายใหญ่ พร้อมศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสีเขียวโดยตรง
สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทลุยลงทุนเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวทาง Asset Recycling หรือการหมุนเวียนสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน และสนับสนุนการนำเงินไปลงทุนต่อยอดในโครงการที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว และการควบรวมและซื้อกิจการ ทั้งในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูงและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากความต้องการของธุรกิจ Data Center
นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับพอร์ตโฟลิโอพลังงานสะอาดระดับสากล โดยมีการทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจาก APEX ในสหรัฐอเมริกา ที่มีโครงการพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานลมและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 698 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2569-2570 นับเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอพลังงานสะอาดในอนาคตต่อไป
ปัจจุบัน EGCO มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 6,945 เมกะวัตต์ (รวมโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,647 เมกะวัตต์ (คิดเป็น 24% ของกำลังผลิตทั้งหมด) ทั้งจากชีวมวล พลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมบนบกและนอกชายฝั่ง เซลล์เชื้อเพลิง และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่