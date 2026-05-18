“วราวุธ”ตั้งเป้าฤดูผลิตปี69/70มีอ้อยเผาต่ำ3%

“วราวุธ” รมว.อุตฯตั้งเป้าหมายฤดูการผลิตปี2569/2570 ลดอ้อยเผาต่ำกว่า 3%คาดหวังเหลือ0.0% ลดปัญหาPM2.5 หลังประสบความสำเร็จปี2568/2569 มีอ้อยเผาเพียง 3.8% ต่ำสุดประวัติการณ์ ดัน “น้ำตาลสีเขียว” สู่เวทีโลก
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยความสำเร็จครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย ภายใต้แนวคิด “ อ้อยไทย ไร้ฝุ่น…หนุนน้ำตาลไทยสีเขียว” ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมวางเป้าหมายฤดูการผลิตอ้อยปี2569/2570 จะลดสัดส่วนอ้อยเผาให้ต่ำกว่า 3% หรือลดเหลือ 0.0% หลังจากฤดูการหีบอ้อยครั้งที่ผ่านมา ต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์ อาทิ บุรีรัมย์มีอ้อยเผาต่ำมากแค่ 0.25% 0ช่วยลดปัญหาPM2.5 พร้อมเดินหน้าสร้าง “Green Value Chain” เชื่อมโยงอ้อยสีเขียว สู่น้ำตาลสีเขียว อุตสาหกรรมชีวภาพ พลังงานชีวมวล และตลาดคาร์บอนเครดิต เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวเต็มรูปแบบ
นอกจากนี้ อินเดีย ผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก ประกาศงดการส่งออกน้ำตาลทุกประเภท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ส่งผลให้ราคาน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้นส่งผลดีต่อไทยในฐานะผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลก
นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวงฯ เตรียมผลักดันมาตรการสนับสนุนเกษตรกรและโรงงานน้ำตาล ทั้งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เครื่องจักรกลการเกษตร สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และกลไกซื้อขายคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างรายได้ใหม่จากการไม่เผาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของน้ำตาลไทยในตลาดโลก
สำหรับฤดูการหีบปี 2568/2569 ไทยสามารถลดสัดส่วนอ้อยเผาเหลือเพียง 3.80% ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์และต่ำที่สุดในโลก จากอดีตที่เคยมีอ้อยเผาสูงถึง 60-70% ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไทยในการต่อสู้กับปัญหาฝุ่น PM 2.5 และภาวะโลกร้อน
“นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือหลักฐานว่า ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมได้จริง
ด้วยการรวมพลัง 3 ประสาน ทั้งภาครัฐ โรงงานน้ำตาล 58 แห่ง และเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศกว่า 1.5 ล้านคน ที่ร่วมกันเปลี่ยนผ่านจากการเผาอ้อย ไปสู่ระบบอ้อยสดคุณภาพ”
ความร่วมมือครั้งนี้ ทำให้การลดอ้อยเผาลงอย่างก้าวกระโดด ไม่เพียงช่วยลดฝุ่นพิษ PM 2.5 และก๊าซเรือนกระจก แต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพอ้อยและประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาล โดยค่าผลิตน้ำตาลเฉลี่ยต่อตันอ้อยเพิ่มขึ้นจาก 109.51 กิโลกรัม เป็น 113.55 กิโลกรัม สะท้อนว่าอ้อยสดให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีกว่าอ้อยเผาอย่างชัดเจน
“น้ำตาลไทยจากนี้ ไม่ได้ขายแค่ความหวาน แต่ขายความรับผิดชอบต่อโลก ดังนั้น เราต้องผลักดันให้น้ำตาลไทยได้รับการยอมรับในฐานะ ‘น้ำตาลสีเขียว’ ที่ผลิตจากอ้อยสด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์มาตรฐานการค้าระดับสากล”
ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล และความสำเร็จในการลดอ้อยเผาครั้งนี้ ถูกมองว่าอาจกลายเป็นต้นแบบให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นของไทย เดินหน้าสู่โมเดลเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคต
นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากมาตรการเชิงรุกหลายด้าน ทั้งการกำหนดให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยสดตั้งแต่เปิดหีบ การจำกัดปริมาณอ้อยเผาเข้าหีบรายวัน การหยุดรับอ้อยเผาในช่วงปีใหม่ การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรเปลี่ยนผ่านสู่ระบบตัดอ้อยสด กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิสูจน์แล้วว่า การเปลี่ยนผ่านจากยุคอ้อยเผากว่า 60% สู่การมีอ้อยสดมากกว่า 96% ภายในเวลาไม่กี่ปี คือหลักฐานสำคัญว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โรงงานน้ำตาล และเกษตรกร สามารถเปลี่ยน “ปัญหาฝุ่นควัน” ให้กลายเป็น “โอกาส” ของอุตสาหกรรมชีวภาพไทยในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า สอน. วางแผนจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการทั้งระบบ และมีโมเดลธุรกิจใหม่หลายด้าน อาทิ การพัฒนาระบบติดตามร่องรอยการเผาไหม้ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและ AI การพัฒนาแพลตฟอร์ม “Sugarcane Smart i-Map” การบริหารจัดการเครื่องจักรกลเพื่อลดคาร์บอนและ PM 2.5 รวมถึงการป้องกันการลักลอบเผาอ้อยเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผ่านโมเดลธุรกิจใหม่ เช่น การผลิต wood pellet และถ่านกัมมันต์จากใบและยอดอ้อย การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง การพัฒนา Biomass Powder เครื่องบดย่อยใบอ้อยสำหรับเกษตรกรรายเล็ก เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ และการผลิตไบโอชาร์ เป้าหมายต่อไปไม่ใช่แค่ลดการเผา แต่คือการเปลี่ยนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยให้เป็นต้นแบบของโลกในฐานะ “Green Sugar” ที่สร้างทั้งรายได้ พลังงานสะอาด และอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนไทย