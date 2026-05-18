ยูโอบี ผนึก กว่า 30 โรงเรียนนานาชาติชั้นนำ เปิดแคมเปญ UOB We Care จ่ายค่าเทอม ไม่มีค่าธรรมเนียม-ผ่อน 0% รับแนวโน้มตลาดการศึกษานานาชาติขยายตัวต่อเนื่อง

กรุงเทพฯ, 18 พฤษภาคม 2569 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำกว่า 30 โรงเรียน เปิดตัวแคมเปญ “UOB We Care” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการความยืดหยุ่นในการบริหารค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดการศึกษานานาชาติในประเทศไทย
แคมเปญดังกล่าวมอบสิทธิประโยชน์ด้านการชำระเงิน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเครดิตโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร พร้อมทางเลือกในการแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือน หรือเลือกชำระเต็มจำนวนเพื่อรับคะแนนสะสม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ และเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในระยะยาว
ตลาดการศึกษาไทยยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีมูลค่าสูงถึง 894,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของ GDP ประเทศไทย ขณะที่ตลาดโรงเรียนนานาชาติในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ จำนวนโรงเรียนเพิ่มขึ้นจาก 166 แห่งในปี 2559 เป็น 265 แห่งในปี 2569 สะท้อนความต้องการหลักสูตรมาตรฐานสากลของผู้ปกครองกลุ่มมีกำลังซื้อ และบทบาทที่เพิ่มขึ้นของการศึกษานานาชาติในระบบเศรษฐกิจไทย
ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอาเซียน ประจำปี 2568 ของธนาคารยูโอบี พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มมีกำลังซื้อสูง (Mass Affluent) ให้ความสำคัญกับทางเลือกการชำระเงินที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ โดยสัดส่วนผู้ที่เลือกชะลอการชำระเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 35 ในปี 2568
ขณะเดียวกัน การแข่งขันในตลาดบัตรเครดิตระดับพรีเมียมมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะในหมวดการศึกษา (โรงเรียนนานาชาติ) ซึ่งในปี 2568 ยอดการใช้จ่ายในหมวดนี้ มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 25674 การเปิดตัวแคมเปญ “UOB We Care” จึงถือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของยูโอบี เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มที่ยังมีช่องว่างจากภาระค่าธรรมเนียมการรูดบัตร (surcharge) ที่ผู้ปกครองมักต้องแบกรับในอดีต
นายธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Cards & Payment Products ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า "ตลาดโรงเรียนนานาชาติถือเป็นหนึ่งในเซกเมนต์เชิงกลยุทธ์ของยูโอบี เราเห็นแนวโน้มการเติบโตของตลาดและพฤติกรรมผู้ปกครองที่ต้องการความคล่องตัวในการชำระค่าเล่าเรียน จึงร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำกว่า 30 โรงเรียน เปิดแคมเปญ “UOB We Care” เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มพรีเมียมอย่างแท้จริง พร้อมตั้งเป้าขยายความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติเพิ่มเติมอีกกว่า 10 แห่งภายในสิ้นปี 2569”
ปัจจุบัน มีโรงเรียนนานาชาติเข้าร่วมแคมเปญนี้กว่า 30 แห่ง อาทิ Bangkok Patana School, BASIS International School, Brighton College Bangkok, Bromsgrove International School Thailand, Concordian International School, Denla British School, Dulwich College International School, Harrow International School, International School Bangkok (ISB), King's College International School Bangkok, KIS International School, Ruamrudee International School, SBS International School Bangkok, Singapore International School Bangkok (SISB) และ St.Andrews International School Bangkok เป็นต้น
ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโรงเรียนที่ร่วมรายการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.uob.co.th