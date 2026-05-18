Calm Outdoors แบรนด์เสื้อผ้าแคมปิ้งเอ้าท์ดอร์ โตพุ่ง รับเทรนด์ “รักษ์โลก-รักษ์สุขภาพ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปัจจุบัน กระแสโลกและเทรนด์ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลายธุรกิจที่ปรับตัวช้าหรือปรับตัวไม่ทัน ได้รับผลกระทบกันไปไม่น้อย แตกต่างจากธุรกิจที่จับเทรนด์ได้ทันและปรับตัวได้เร็ว ต่างก็สามารถเติบโตไปได้ด้วยดี “Calm Outdoors” แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นรักษ์โลกสำหรับกิจกรรมแคมปิ้งเอ้าท์ดอร์ของไทย เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่ปรับตัวตามเทรนด์ “รักษ์โลก - รักษ์สุขภาพ” และนำนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้า จนสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างมั่นคง แม้จะผ่านวิกฤติเศรษฐกิจมาแล้วหลายครั้ง
Calm Outdoors เสื้อผ้าสำหรับสายลุย รักษ์โลก
​นายณัฐพงษ์ บุษบงษ์ ผู้ก่อตั้ง Calm Outdoors แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นรักษ์โลกสำหรับกิจกรรมแคมปิ้งเอ้าท์ดอร์เจ้าแรกของไทย เปิดเผยจุดเริ่มต้นของแบรนด์ Calm Outdoors ว่า ด้วยความที่ทำธุรกิจเสื้อผ้าอยู่แล้ว ทำให้ต้องมีการอัพเดทเทรนด์เสื้อผ้าและแฟชั่นอยู่เสมอ จึงจับกระแสได้ว่าในช่วงปี 2561 เทรนด์เสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมแคมปิ้งที่ผสมผสานความเป็นแฟชั่น กำลังเริ่มได้รับนิยมในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะที่ญี่ปุ่น จะหาซื้อในไทยก็หาซื้อไม่ได้ เพราะยังมีแค่เสื้อผ้าเอ้าท์ดอร์สไตล์เดิม ๆ จึงตัดสินใจเริ่มทำเสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมแคมปิ้งเอาท์ดอร์ที่ผสมผสานความเป็นแฟชั่นขึ้นมาเป็นเจ้าแรกในไทย และเพิ่มความพิเศษด้วยการหยิบเทรนด์ “รักษ์โลก” เข้ามาเสริมด้วยการใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ รวมถึงมีการใช้ผ้าที่เหลือปลายม้วนจากโรงงานใหญ่มาผลิตสินค้า เพื่อลดขยะแฟชั่น และช่วยยืดอายุโลกให้ยืนยาวขึ้น
​ณัฐพงษ์ใช้เวลาทดลองและพัฒนาสินค้าอยู่หลายเดือนจนเป็นที่พอใจ และเริ่มเปิดตัวสินค้าในนามแบรนด์ Calm Outdoors ในปี 2562 โดยการนำสินค้าไปเปิดตัวตามงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาความแปลกใหม่ในวงการแฟชั่นไทย
ลุยสร้างแบรนด์ โตทะลุโควิด
​หลังจากเปิดตัวแบรนด์ไปไม่นาน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดก็มาเยือน ทำให้ไม่สามารถไปออกบูธตามงานอีเว้นท์ได้ ณัฐพงษ์ยอมรับว่าช่วงโควิด 3-4 เดือนแรก ขายสินค้าไม่ได้เลย ตอนนั้นมี 2 ทางเลือก คือ 1.อยู่เฉยๆ ขายสินค้าเก่าแล้วรอเลิก และ 2. เดินหน้าลุยต่อ
​ด้วยความมุ่งมั่นและเชื่อในตัวผลิตภัณฑ์ที่ลงมือคิดและทำมานานหลายเดือน ณัฐพงษ์ตัดสินใจลุยต่อพร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องให้ตอบโจทย์สถานการณ์ของโลกและการใช้งานของลูกค้ามากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมของลูกค้าในช่วงโควิดเปลี่ยนไป ลูกค้าหลายรายเริ่มหันมาสนใจการท่องเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติ อย่างการเดินป่า ตั้งแคมป์ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดในเมือง ทำให้สินค้าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าทีมองหาเสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ สามารถใช้งานได้จริง แต่มีความเป็นสีสันแฟชั่น ประกอบกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สะดวกขึ้น สินค้ามีพร้อมส่งเพราะผลิตในประเทศ จนเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย แบรนด์ Calm Outdoors จึงมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จนปัจจุบันสามารถขยายสาขาในห้างรรพสินค้าได้ไม่ต่ำกว่า 20 แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ จีน ไต้หวัน และสิงคโปร์
เสื้อผ้ากันยูวี แห้งไว กันแบคทีเรีย ตอบโจทย์คนรักกิจกรรมกลางแจ้ง
ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าของ Calm Outdoors มีหลากหลายกลุ่ม จากเริ่มแรกที่เป็นกลุ่มหนุ่มสาววัยเริ่มทำงานอายุ 25 -35 ปี ที่ชอบงานแฟชั่น ติดเทรนด์ ขยายมาสู่กลุ่มวัยทำงานที่โตขึ้น อายุ 30 – 40 ปี กลุ่มครอบครัว และกลุ่มวัยผู้ใหญ่ที่ไม่อยากตกเทรนด์ โดยสินค้ามีทุกประเภท ได้แก่ เสื้อ กระเป๋า หมวก กางเกง และกระโปรง จุดเด่นนอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ “รักษ์โลก” ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานนวัตกรรมเข้าไปด้วย ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น กันยูวีได้จริง ผ้าแห้งเร็วจริง กันแบคทีเรียได้จริง ซึ่งนอกจากจะใส่ทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้ว ยังสามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวัน บางรุ่นสามารถใส่ทำงานได้ บางรุ่นสามารถพับให้เหลือขนาดเท่าน้ำอัดลมกระป๋อง มีน้ำหนักเบา พกใส่กระเป๋าได้

“เวลาเราผลิตสินค้าใหม่ขึ้นมา เราจะมีการวิเคราะห์สินค้า สอบถามฟีดแบคทีมงาน ฟีดแบคลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ”

​ณัฐพงษ์กล่าวต่อไปว่า ภาพรวมธุรกิจเสื้อผ้ากิจกรรมแคมปิ้งเอ้าท์ดอร์ปัจจุบัน ค่อนข้างแตกต่างจากช่วง 4 – 5 ปีก่อน ที่เสื้อผ้าสไตล์นี้เป็นสิ่งใหม่ในตลาดเมืองไทย คู่แข่งในธุรกิจยังไม่มี แต่ปัจจุบันมีผู้เข้ามาในธุรกิจมากขึ้น ทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศ ทำให้แต่ละแบรนด์ต้องวางตัวสินค้าให้ชัดเจนขึ้น เช่น การสร้างจุดแข็งและจุดขายให้กับตัวสินค้า โดยในส่วนของ Calm Outdoors ยังไม่มีคู่แข่ง เพราะสินค้าค่อนข้างแตกต่าง ผลิตไม่ง่าย มีฐานซัพพลายเออร์และลูกค้าค่อนข้างแข็งแรง

​“การเติบโตของธุรกิจเสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมแคมปิ้งเอ้าท์ดอร์ในปัจจุบัน ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จากเทรนด์ “รักษ์สุขภาพ” ปัจจุบันคนหันมาดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายกันเยอะ โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้งอย่างการวิ่งเทรลได้รับความนิยมมาก อะไรที่ดูแลสุขภาพมันเป็นเทรนด์โลก คนมีเงินเขาไม่ได้อวดกันว่าใครมีเงินแค่ไหน เขาอวดกันว่า เขามีสุขภาพดีกัน สินค้าของเรามันคือการซัพพอร์ตเทรนด์ แล้วการที่เสื้อผ้าช่วยกันยูวีได้ กันละอองน้ำได้ แห้งเร็ว และกันแบคทีเรียได้ มันค่อนข้างตอบโจทย์”
​สำหรับใครที่กำลังมองหาเสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมแคมปิ้งเอาท์ดอร์ หรืออุปกรณ์แคมปิ้งอื่น ๆ ณัฐพงษ์กล่าวว่า ไม่ควรพลาดงาน Traveler & Outdoor Expo 2026 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2569 เพราะหนึ่งปีมีครั้งเดียว คนที่มางานก็จะได้มาทำความรู้จัก มาแลกเปลี่ยนกัน มาขายของกัน สำหรับมือใหม่อยากท่องเที่ยวแบบลุย ๆ ก็อยากให้มางาน มาเห็นบรรยากาศ มาเห็นผู้คน ทุกแบรนด์ก็จะขนของมาขายกันอย่างเต็มพิกัด เป็นอีก 1 งานที่ไม่ควรพลาด โดยในส่วนของ Calm Outdoors จะนำเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่ไปจำหน่าย พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ “ผ้าโพกหัว” ให้ลูกค้าไปหาซื้อได้ก่อนใครในงานนี้อีกด้วย
อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ! มาอัพเดทอุปกรณ์แคมปิ้งและเสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งคอลเลคชั่นใหม่ ๆ ใส่ไปท่องเที่ยวท้าทายแดด พร้อมฟังประสบการณ์ Story from the Wild จากตัวจริงสายกิจกรรมกลางแจ้ง อาทิ เฟย ภัทร เอกแสงกุล ชมรมนักเดินป่าอาสากู้ถัย สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศเอเชีย ที่เราจัดเตรียมไว้เพื่อคุณโดยเฉพาะ ปักหมุดรอเลย! Traveler & Outdoor Expo 2026 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2569 เวลา 11.00–20.00 น. ณ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าชมงานฟรี พร้อมรับกล้าไม้ 1 คน 1 สิทธิ์ ที่บูธกรมป่าไม้ (จำนวนจำกัด) ติดตามกิจกรรมและโปรโมชันที่น่าสนใจของงานได้ทาง Facebook Fan page: Traveler & Outdoor Expo, Thailand Dive Expo, Thailand Golf Expo










Calm Outdoors แบรนด์เสื้อผ้าแคมปิ้งเอ้าท์ดอร์ โตพุ่ง รับเทรนด์ "รักษ์โลก-รักษ์สุขภาพ"
