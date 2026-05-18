DE Fund จัด “คลินิกกองทุน” ปิดท้ายที่อุดรธานี หนุนทุกภาคส่วนเข้าถึงทุนดิจิทัล

วันนี้ (18 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 11 พ.ค.69 ณ โรงแรมเวลาดี จ.อุดรธานี กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE Fund) จัดกิจกรรม “DE Fund Clinic” หรือ “คลินิกกองทุน” เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้แนวทางการขอรับทุน พร้อมรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
นายปฏิภาณ ชัยลังกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุน กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปิดให้คำปรึกษาด้านการเขียนโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนดีอีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ด้าน ดร.วรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงานและบรรยายภาพรวมของกองทุนดีอี ว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลการดำเนินงานเชิงพื้นที่ มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและแนวทางการสนับสนุนโครงการด้านดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเท่าเทียม โปร่งใส และนำงบประมาณไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิด การจัดทำข้อเสนอโครงการ ไปจนถึงการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกองทุน เพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของกองทุนดีอี ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2569 รวมถึงแนวทางการขอรับทุน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขอรับการสนับสนุนอย่างถูกต้อง พร้อมกิจกรรม “คลินิกกองทุนฯ” ที่เปิดให้คำปรึกษาการจัดทำข้อเสนอโครงการแบบใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการประจำปี 2569
สำหรับกิจกรรม “DE Fund Clinic” ได้จัดมาแล้วในหลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนปิดท้ายโครงการอย่างคึกคักที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับทุน และกิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ทางเว็บไซต์ https://defund.bde.go.th และ Facebook ของกองทุนฯ