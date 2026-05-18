BEM มอบอาคารสาธารณประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพพร้อมมอบความสุขให้คนเมือง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมอบความสุขกับคนเมือง ทำการส่งมอบอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน สำหรับเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้รักการเต้นแอโรบิกในพื้นที่สวนลุมพินี สวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพฯ หรือเพื่อประโยชน์จำเป็นอื่นๆ อาทิ จัดเก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแอโรบิก จุดพักคอยและพื้นที่เตรียมตัวของวิทยากรตลอดจนทีมงาน การส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ BEM ที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมให้เดินหน้าไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ กิจกรรมเต้นแอโรบิกที่สวนลุมพินีจัดขึ้นเป็นประจำทุกวัน โดยวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 18.00–20.00 น. และวันเสาร์–อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 17.00–18.00 น. ผู้สนใจสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีสีลม ทางออก 1 หรือ สถานีลุมพินี ทางออก 3
BEM ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการสนับสนุนโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ คนไทยอย่างยั่งยืน