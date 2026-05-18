“มองต์เฟลอ” ผู้ขับเคลื่อนหลัก “TRÈS CHÉRIE” คอลเลกชันล่าสุดจาก POEM x CHERRY KHEMUPSORN

ในวันที่ “ความยั่งยืน” กลายเป็นมากกว่าเทรนด์ แต่คือแนวคิดสำคัญของการใช้ชีวิตยุคใหม่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่าย “มองต์เฟลอ” (Mont Fleur) น้ำแร่ธรรมชาติ 100% จากแหล่งกำเนิดแหล่งน้ำใต้ดินธรรมชาติ เดินหน้าส่งต่อแนวคิดการดูแลโลกอย่างสมดุล ผ่านการร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก ในงานเปิดตัว “TRÈS CHÉRIE” คอลเลกชันล่าสุดจากแบรนด์แฟชั่น POEM x CHERRY KHEMUPSORN ที่ถ่ายทอดความงามร่วมสมัยผ่านมุมมองของแฟชั่นที่อ่อนโยนต่อโลกอย่างละเมียดละไม
“TRÈS CHÉRIE” ถือกำเนิดจากการพูดคุย แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ และร่วมกันออกแบบระหว่าง “ฌอน–ชวนล ไคสิริ” ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟไดเรกเตอร์แบรนด์ POEM กับ “เชอรี่–เข็มอัปสร สิริสุขะ” จนกลายเป็นคอลเลกชันที่เปรียบเสมือน “จดหมายแห่งความรู้สึก” ถ่ายทอดเสน่ห์ของหญิงสาวฝรั่งเศสผู้เรียบโก้ งดงามอย่างเป็นธรรมชาติ และเต็มไปด้วยอิสรภาพทางความคิด ผ่านกลิ่นอาย French New Wave และปรัชญาแห่งความงามแบบ Effortless Beauty
ความพิเศษของคอลเลกชันนี้ ไม่ได้หยุดอยู่เพียงความงามของงานดีไซน์ แต่ยังสะท้อนแนวคิดด้านความยั่งยืนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่วิธีการตัดเย็บที่ช่วยลดการสูญเสีย ไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณค่า ผ้าค้างสต็อกจากอุตสาหกรรมแฟชั่น (Deadstock) ที่ถูกนำกลับมาสร้างคุณค่าอีกครั้ง การเลือกใช้ผ้าทอพื้นถิ่นจากโคราช เกาะยอ และน่าน รวมถึงการใช้เส้นใยฟางข้าวและหนังวีแกน เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับงานหัตถศิลป์ไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยที่ไร้กาลเวลา
ภายในงานอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งศิลปะ แฟชั่น และแรงบันดาลใจ ผ่านแฟชั่นโชว์ที่สะท้อนเสน่ห์สไตล์ French Beauty อันเรียบง่ายแต่ทรงพลัง พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ในโอกาสนี้ผู้บริหาร SPC นำโดย “นายบุญชัย โชควัฒนา” ประธานกรรมการ พร้อมด้วย “นางชัยลดา ตันติเวชกุล” รองกรรมการผู้อำนวยการ “นายเพชร พะเนียงเวทย์” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพฉลองการเปิดตัวคอลเลกชัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความงาม ความรัก และความอ่อนโยนต่อโลก
อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ร่วมเติมเต็มความสมบูรณ์ของงาน คือ “มองต์เฟลอ” น้ำแร่ธรรมชาติ 100% จากแหล่งกำเนิดแหล่งน้ำใต้ดินธรรมชาติ ที่ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก พร้อมส่งต่อแนวคิดการดูแลโลกอย่างสมดุล ผ่านผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนแนวคิด “Natural – Healthy – Sustainable” ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับเทรนด์ ESG (Environmental, Social, Governance) ในปัจจุบัน
มองต์เฟลอยังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง “Mont Fleur Elite Oxygenated Mineral Water” ในรูปแบบกระป๋องอะลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% และขวดน้ำแร่ที่พัฒนาฝา “Tethered Cap” ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม และยังลดการสูญหาย เพิ่มประสิทธิภาพในการรีไซเคิล
เพราะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือการใช้ชีวิต ความงามที่แท้จริงอาจไม่ใช่เพียงสิ่งที่มองเห็นจากภายนอก แต่คือสิ่งที่เราเลือกส่งต่อให้กับโลกในทุกวัน เช่นเดียวกับ “TRÈS CHÉRIE” ที่ถ่ายทอดความอ่อนโยนผ่านงานออกแบบ และ “มองต์เฟลอ” ที่คัดสรรความบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100% เพื่อร่วมสร้างสมดุลระหว่างความงาม การใช้ชีวิต และความยั่งยืนให้โลกใบนี้ต่อไปอย่างงดงามในระยะยาว