การบินไทยต่อยอดกลยุทธ์พันธมิตร จับมือ EM DISTRICT เปิดแคมเปญเชื่อมโลกการเดินทางและไลฟ์สไตล์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอานุภาพ กิตติกุล หัวหน้าฝ่ายขายเส้นทางยุโรป และ นายพิรุณ สกุลทอง หัวหน้าทีมภูมิภาคนอร์ดิก จับมือ EM DISTRICT นำโดย นางสุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด เปิดตัวแคมเปญ “EM DISTRICT AURORA VOYAGE – The Nordic Weekend Escape” ที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางลัดฟ้าสู่ดินแดนแห่งแสงเหนือ ด้วยรางวัลตั๋วเครื่องบินบนที่นั่งชั้นธุรกิจของสายการบินไทย บินตรงไป-กลับ กรุงเทพ-ออสโล ประเทศนอร์เวย์ สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดใน EM DISTRICT จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญเพื่อรับรางวัลจะต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 10 ล้านบาทขึ้นไปภายใน 3 ศูนย์การค้าชั้นนำ ได้แก่ EMPORIUM, EMQUARTIER และ EMSPHERE ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569
แคมเปญดังกล่าวสะท้อนกลยุทธ์พันธมิตรของการบินไทยในการสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวคิดการผสานโลกของแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และการเดินทางเหนือระดับเข้าไว้ด้วยกัน โดยนอกจากเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – ออสโลของการบินไทยจะนำผู้โดยสารสู่จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมอย่างประเทศนอร์เวย์แล้ว เส้นทางนี้ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะประตูเชื่อมต่อการเดินทางจากเอเชียสู่ภูมิภาคยุโรปเหนือ รองรับการเดินทางต่อไปยังเมืองสำคัญในกลุ่มประเทศนอร์ดิกและสแกนดิเนเวีย ตอกย้ำศักยภาพของเครือข่ายการบินของสายการบินแห่งชาติที่ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มนักเดินทางเพื่อการพักผ่อนและการเดินทางเชิงธุรกิจระหว่างภูมิภาคในทุกมิติ