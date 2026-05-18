รฟม.จับมือ”จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”พัฒนา” Wayfinder “นำทางคนพิการทางการเห็น

รฟม. จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยและพัฒนานวัตกรรมช่วยนำทางคนพิการทางการเห็น ส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียม
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างสรรค์และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานบริการประชาชน โดยมีการดำเนินงานผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ซึ่งรวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รฟม. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังกล่าว นำไปสู่การจัดทำโครงการ “MRTA Wayfinder” ขึ้น เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียมตามหลักการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) สำหรับคนทุกกลุ่ม
โดยนำเทคโนโลยี Beacon ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณบลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy - BLE) ขนาดเล็กมาใช้เป็นระบบการนำทางภายในอาคารสถานีรถไฟฟ้า (Indoor Navigation) ที่ระบบทั่วไปเข้าไม่ถึง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกติดตั้งเป็นโครงข่ายภายในสถานีรถไฟฟ้า ทำหน้าที่ส่งสัญญาณพลังงานต่ำที่สามารถส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ โดยข้อมูลจะถูกเปลี่ยนเป็นคำแนะนำในรูปแบบเสียง ที่บอกระยะทางและทิศอย่างเฉพาะเจาะจง ทำให้ผู้ใช้งานรับทราบตำแหน่งและทิศทางในพื้นที่ปิด อาทิ ลิฟต์ ชั้นชานชาลา ชั้นออกบัตรโดยสาร พื้นที่ร้านค้า และทางเดินภายในสถานีรถไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ
โดย รฟม. และคณะวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจวัดสัญญาณเซ็นเซอร์ภายในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ที่สถานีสามย่าน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและต้นแบบนวัตกรรมที่จะนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางแก่คนพิการทางการเห็น ทำให้ คนพิการทางการเห็นเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ อันเป็นการเปิดโอกาสให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะตามหลักความเสมอภาค