บางจากกดปุ่มเปิดรง.SAFผลิตเชิงพาณิชย์ รองรับตลาดทั้งในและตปท.

บางจากเผยโรงงานผลิต SAF เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย ก้าวสำคัญสู่ยุคพลังงานคาร์บอนต่ำแห่งอนาคต รองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยจะส่งออก SAF ให้แก่ผู้ซื้อระดับโลกเป็นครั้งแรกในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้
กลุ่มบริษัทบางจาก เริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) เชิงพาณิชย์ครั้งแรกในประเทศไทย จากหน่วยผลิต HEFA-SPK SAF แบบ Stand Alone แห่งแรกของไทย ภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง นับเป็นก้าวสำคัญสู่ยุคพลังงานแห่งอนาคต ร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero รองรับการเติบโตของตลาดเชื้อเพลิงการบินคาร์บอนต่ำทั้งในประเทศและระดับสากล และพร้อมส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดย HEFA-SPK ย่อมาจาก Hydroprocessed Esters and Fatty Acids Synthetic Paraffinic Kerosene ซึ่งเป็น SAF ที่ผลิตจากวัตถุดิบหมุนเวียน เช่น น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP กล่าวว่า หน่วยผลิต SAF ของกลุ่มบริษัทบางจาก ที่หลายภาคส่วนได้ให้ความสนใจและรอคอยมาเป็นเวลานาน ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบแล้ว จากการบุกเบิกและพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งระบบจนเป็นโรงงานระดับมาตรฐานสากลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงการบินคาร์บอนต่ำแห่งอนาคต
นอกเหนือจากการก่อสร้างหน่วยผลิต SAF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero แล้ว กลุ่มบริษัทบางจากยังได้สร้างระบบนิเวศด้านน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว (Used Cooking Oil: UCO) อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวม การจัดการวัตถุดิบ ไปจนถึงการแปรรูปเป็น SAF และ Renewable Diesel (Hydrogenated Vegetable Oil: HVO) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงดีเซลชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนทั้งความมั่นคงทางพลังงานและความยั่งยืนด้านพลังงาน แม้หลายประเทศยังไม่ได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการใช้ SAF อย่างชัดเจน
กลุ่มบริษัทบางจากจะส่งออก SAF ให้แก่ผู้ซื้อระดับโลกเป็นครั้งแรกในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงการบินยุคใหม่ในระดับสากล ทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการรับรอง และโครงสร้างพื้นฐาน นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดจากผู้บุกเบิกพลังงานทดแทนของไทย สู่ผู้นำพลังงานแห่งอนาคต พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทบางจากในการเป็นผู้นำระดับโลกด้าน Greenovation ภายใต้วิสัยทัศน์ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว”