BCPGชี้แจงข้อเท็จจริงการเข้าซื้อ “ALT”

BCPG ชี้แจงการเข้าซื้อ “เอเชียลิงค์ เทอมินัล”ยืนยันถึงศักยภาพของโครงการและ มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีสำหรับรายการธุรกรรม
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและรายงานข่าวในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท เอเชียลิงค์ เทอมินัล จำกัด (“ALT”) ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG ) ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน บริษัทฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พร้อมยืนยันถึงศักยภาพของโครงการและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างรายได้ระยะยาว
บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการคลังจัดเก็บน้ำมันและท่าเทียบเรือในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสาธารณูปโภคที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ประจำและกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ประมาณ 900 ล้านบาท/ปี สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจและทิศทางการลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
การประเมินมูลค่าการซื้อขาย และการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามหลักมาตรฐานบัญชี
การลงทุนดังกล่าวเป็นการเข้าซื้อกิจการซึ่งครอบคลุมสินทรัพย์ สิทธิ และสัญญาระยะยาว ตลอดจนองค์ประกอบทางธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการประเมินมูลค่าการซื้อขายสำหรับการลงทุนจึงประเมินจากความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตภายใต้สัญญาและสิทธิที่กิจการมีอยู่
ภายหลังการเข้าซื้อกิจการในเดือนพฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชี โดยต้องจัดทำการปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation: PPA) ซึ่งเป็นกระบวนการทางบัญชีในการจัดประเภทและปันส่วนมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา เช่น สินทรัพย์มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีภายหลังการซื้อกิจการสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมเท่านั้น มิใช่เป็นการประเมินความเหมาะสมของการลงทุนหรือราคาซื้อขาย
ผลการปันส่วนราคาซื้อสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมจากที่ปรึกษาอิสระพบว่าต้องปรับการจัดประเภทสินทรัพย์และมีการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินรวม จึงไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุน ไม่มีการด้อยค่าการลงทุน หรือไม่มีผลกระทบความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของโครงการแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ในช่วงปิดงบการเงินของไตรมาสที่ 2/2566 บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูลการปันส่วนราคาซื้อดังกล่าว (ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรฐานการบัญชี คือ 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการ) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการปันส่วนราคาซื้อตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตตามกระบวนการวิชาชีพเกี่ยวกับการปันส่วนราคาซื้อที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมิได้มีนัยยะถึงความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจหรือการบันทึกบัญชี
ต่อมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการปันส่วนราคาซื้อแล้วเสร็จและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินไตรมาสที่ 2/2567 โดยข้อมูลการปันส่วนราคาซื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญจากข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ และได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีเป็นที่เรียบร้อย
ยึดมั่นธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว และสนับสนุนการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของบริษัทฯ