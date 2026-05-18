ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ เปิดตัว “Pet Zociety” เอาใจเหล่า Pet Lover จัดใหญ่ Grand Opening “Hello Pet Zociety” ฉลองโซนใหม่ ปักหมุด Destination การใช้ชีวิตร่วมกันของคนและสัตว์เลี้ยง

นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานธุรกิจ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ เปิดเผยว่า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ลูกค้า รับเทรนด์ Pet Humanization เปิดตัวโซนใหม่ล่าสุด “Pet Zociety” (เพ็ทโซไซตี้) พื้นที่ Outdoor และ Semi-Outdoor ไลฟ์สไตล์สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าสเปลล์ (Zpell) ที่ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ ให้เป็นพื้นที่เปิดที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่อาคารจอดรถ 1,000 คัน ตลอดแนวอาคารสเปลล์ ไปจนถึงลานกิจกรรม Zappening ภายใต้แนวคิด “Your Lifestyle. Your Future. รวมทุกไลฟ์สไตล์ไว้ในที่เดียว” เพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Pet Lover ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงได้ในทุกมิติ ทั้งการพักผ่อน การใช้เวลา และการใช้บริการในพื้นที่เดียวกัน
ภายในโซนยังมี Pet Club ร้านค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร รองรับทุกความต้องการของคนรักสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่สินค้า อาหาร อุปกรณ์ ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ของผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมศักยภาพในการเชื่อมต่อกับ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ที่อยู่ในระยะใกล้เพียงข้ามถนน ยกระดับให้ Pet Zociety เป็น Pet Ecosystem ที่ครบที่สุดในย่านรังสิต
ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวโซนใหม่ ทางศูนย์การค้าได้จัดงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ “Hello Pet Zociety” พร้อมกิจกรรมเปิดตัว Future Park Petrock – “Every Pet is a Rockstar” โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 พร้อมชวนเหล่า Pet Lover ร่วมกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวิร์กช็อปเครื่องประดับสัตว์เลี้ยง, กิจกรรมแข่งขันความแข็งแกร่ง Paw Duo Challenge สุดมันส์, Pet Studio ถ่ายรูปคู่สัตว์เลี้ยงแสนรัก พร้อมเล่นเกมสนุกสนาน อาทิ แข่งกินแมวเลีย รวมถึงการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง และช่วง “คุณหมอ Talk” ให้ความรู้เรื่องสัตว์เลี้ยง โดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เป็นต้น
งาน Future Park Petrock – “Every Pet is a Rockstar” ปล่อยพลังสตาร์ของต้าวขนฟู จัดขึ้นเพื่อรวมพลคนรักสัตว์เลี้ยง โดยไฮไลต์ของงาน มีการนำเหล่า Pet Influencer ชื่อดังมาร่วมกิจกรรม สุด Surprise ตลอด 48 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2569 กับ 3 รูปแบบกิจกรรม ได้แก่
1. Pet Obstacle ภารกิจพิสูจน์ความแกร่ง จูงน้องๆ มาลงสนามแข่งขัน Obstacle ปลดปล่อยพลัง ให้น้อง ๆ มีสุขภาพดี ผ่านด่านท้าพิสูจน์ความแกร่ง และความสนิทสนมระหว่างเจ้าของและต้าวก้อนขนฟู อาทิ วิ่งซิกแซก, ลอดห่วง, หยิบหัวใจกลับมาให้เจ้าของ ฯลฯ
2. Pet Memorie ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนรักขนฟูโดย Popup Pet Studio มืออาชีพ
3. Pet Cafe Pop-Up สัมผัสใกล้ชิด กับเพื่อนรักขนฟู และ Exotic Pets จากคาเฟ่สัตว์เลี้ยงชื่อดัง
นางสาวจิตตินันท์ กล่าวว่า โซน “Pet Zociety (เพ็ทโซไซตี้)” ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าพื้นที่พักผ่อน แต่เป็น Destination สำหรับการใช้ชีวิตร่วมกันของคนและสัตว์เลี้ยง โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เชื่อมต่อประสบการณ์จากภายในศูนย์การค้าฯ ที่ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ Botanical Garden สู่พื้นที่ภายนอกด้วยแนวคิด Grove Design ที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติ สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย และยกระดับประสบการณ์การใช้งานในทุกมิติ
พื้นที่ถูกออกแบบด้วยวัสดุโทนธรรมชาติ (Earth Tone) อาทิ ไม้ หิน และพื้นผิวธรรมชาติ เพื่อให้กลมกลืนกับ Zappening ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าสเปลล์ ขณะที่ไฮไลต์สำคัญคือ Sky Bridge ที่เชื่อมพื้นที่ทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ช่วยให้การเดินทางของลูกค้าและสัตว์เลี้ยงสะดวก ปลอดภัย และต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเดินอ้อมอาคารอีกต่อไป
การออกแบบเน้นรูปแบบ Tree Cluster หรือการจัดกลุ่มต้นไม้ เพื่อสร้างจังหวะของแสงและเงา (Light & Shade Experience) ให้เกิดความร่มรื่นตลอดแนวการเดิน เชื่อมทุกจุดเข้าหากันอย่างเป็นธรรมชาติ เปลี่ยนทุกก้าวของการเดินทางให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายและน่าจดจำ ขณะเดียวกัน โครงสร้างสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ถูกออกแบบให้ทำหน้าที่เป็น Urban Canopy ผสานทั้งต้นไม้จริงและโครงสร้าง Pergola เพื่อสร้างร่มเงา ที่เหมาะสมกับพื้นที่ Outdoor รองรับทั้งการพักผ่อน การทำกิจกรรม และการใช้เวลาร่วมกับสัตว์เลี้ยงได้ตลอดวัน ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่
• Pet Playground พื้นที่วิ่งเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างอิสระ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น จุดทิ้งปฏิกูล จุดล้างมือและล้างเท้า รวมถึงการออกแบบพื้นที่ให้ปลอดภัยและเป็นสัดส่วน
• Pet Parking ที่จอดรถเฉพาะสำหรับลูกค้าที่นำสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการ บริเวณชั้น G อาคารจอดรถ 1,000 คัน ใกล้โซน Pet Zociety (เพ็ทโซไซตี้)
• Pet Stroller บริการรถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยง สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เตรียมมา สามารถยืมได้ที่บริเวณชั้น G อาคารจอดรถ 1,000 คัน
• เส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางจากที่จอดรถ 1,000 คัน สู่พื้นที่ Pet Playground ได้โดยตรง ผ่านบันไดเลื่อน โดยไม่ต้องเดินอ้อมอาคาร
ห้ามพลาด! ชวนเหล่า Pet Lover มาร่วมสนุกในงาน Future Park Petrock – “Every Pet is a Rockstar” ปล่อยพลังสตาร์ของต้าวขนฟู ณ โซน “Pet Zociety” (เพ็ทโซไซตี้) พื้นที่ไลฟ์สไตล์สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร บริเวณชั้น G ฝั่งอีสต์ ศูนย์การค้าสเปลล์ (Zpell) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2569
ภายในงานพบกับไฮไลต์สุดพิเศษจากโซน Pet Café Pop-Up ที่รวมเหล่าสัตว์เลี้ยงแสนซนและ Exotic Pet มาให้ใกล้ชิดอย่างเต็มอิ่ม เริ่มด้วยคาเฟ่น้องหมา “Shibainu Story” ที่ยกทัพน้องชิบะอินุและ “ปอมสกี้” สุนัขสายพันธุ์หายาก มาให้สัมผัสความน่ารักแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเอาใจสาย Exotic Pet กับ “A Cup of Zoo Café” ที่พาเหล่าสัตว์สุดพิเศษมาให้ทำความรู้จักอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น Meerkat, Prairie Dog, Marble Fox, Serval Cat และไฮไลต์สุดน่ารักอย่าง Capybara ระหว่างวันที่ 14 – 24 พฤษภาคม 2569
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Outdoor Activity ให้ร่วมสนุกกับการป้อนหญ้าและให้อาหาร “แพะแคระมินิปิ๊กมี่” สัตว์เลี้ยงตัวจิ๋วสุดน่ารัก รวมถึงกิจกรรมอีกมากมายสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง อาทิ สมัครแข่งขัน Petrock Challenge การประกวดแฟนซีสัตว์เลี้ยง ทำบัตร Pet ID Card ถ่ายภาพสุดคิวต์กับ Pet Studio และเวิร์กช็อปหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเอาใจ Pet Lover โดยเฉพาะ
พิเศษ! ลูกค้าที่ร่วมกิจกรรม Check-in ครบ 6 จุด ภายในงาน รับฟรี “พวงกุญแจฟิวเจอร์” หรือเลือกรับ “บัตรเข้า Pet Café” (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) พร้อมร่วมส่งต่อความรักให้สัตว์ไร้บ้าน ผ่านการบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิ The Voice Foundation ตลอดระยะเวลาการจัดงาน