MTI เร่งดูแลด้านสินไหมทดแทนผู้ได้รับผลกระทบ เหตุรถไฟชนรถโดยสารบริเวณทางรถไฟมักกะสัน

จากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนในวงกว้างนั้น
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้การนำของ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บ ครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน โดยได้มอบหมายให้ นายวาสิต ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทันที
ขณะนี้บริษัทฯ ได้เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เอาประกันภัยโดยทันที เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการด้านสินไหมทดแทนอย่างใกล้ชิด โดยเปิดช่องทางพิเศษสำหรับการสอบถามข้อมูลผ่าน Call Center 1484
ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมพิจารณาและดำเนินการด้านสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์อย่างเต็มความสามารถ โปร่งใส เป็นธรรม และเร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างดีที่สุด