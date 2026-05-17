พาณิชย์ ยกทัพผลไม้ไทยบุกพารากอน เปิด Thailand:The land of tropical fruits เชิญทูต 15 ประเทศร่วมชิม–ชมศักยภาพผลไม้ไทย ต่อยอดตลาดส่งออก

กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดมูลค่าสูง นำผลไม้คุณภาพจากจังหวัดจันทบุรีบุกใจกลางกรุงเทพฯ ในงาน “Thailand:The Land of Tropical Fruits” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอนและเอ็มควอเทียร์ พร้อมเชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนจาก 15 ประเทศร่วมสัมผัสศักยภาพผลไม้ไทย ทั้งผลไม้สดพรีเมียมและผลิตภัณฑ์แปรรูป หวังสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคกำลังซื้อสูง และต่อยอดโอกาสขยายตลาดผลไม้ไทยไปยังหลายประเทศ
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้นางบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Thailand:The Land of Tropical Fruits” ณ ลาน Promotions A กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมด้วย เพื่อผลักดันผลไม้ไทยคุณภาพเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายระดับพรีเมียม และสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในช่วงฤดูกาลผลไม้
นางบรรจงจิตต์ กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ฤดูกาล โดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดจันทบุรี อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านคุณภาพ รสชาติ มาตรฐานการผลิต และความต้องการของตลาด โดยการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายใจกลางเมืองและศูนย์การค้าชั้นนำ จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ผลไม้ไทยจากสินค้าเกษตรทั่วไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง–บน นักท่องเที่ยว และผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงได้โดยตรง
ภายในงาน กระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนจาก 15 ประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา โมร็อกโก ฮังการี แคนาดา โคลอมเบีย มัลดีฟส์ และซาอุดีอาระเบีย เข้าร่วมชม ชิม และรับทราบศักยภาพของผลไม้ไทย โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะทูต ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผลไม้ไทยยังมีโอกาสทั้งในการขยายตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและการส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกหลายภูมิภาค ทั้งตลาดเดิมที่มีความต้องการสูง และตลาดใหม่ที่เริ่มให้ความสนใจผลไม้เมืองร้อนคุณภาพจากประเทศไทย
นางบรรจงจิตต์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าศักยภาพของประเทศ การจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีมาจำหน่ายในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่เป็นการสร้างเวทีให้ผลไม้ไทยได้แสดงศักยภาพในตลาดระดับพรีเมียม ทั้งด้านคุณภาพ รสชาติ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
“ผลไม้ไทย โดยเฉพาะผลไม้จากจังหวัดจันทบุรี มีจุดแข็งทั้งเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความหลากหลาย กระทรวงพาณิชย์จึงต้องการผลักดันให้ผลไม้ไทยเข้าถึงตลาดที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น ทั้งในประเทศผ่านช่องทางศูนย์การค้าชั้นนำ และต่างประเทศผ่านการสร้างการรับรู้กับคณะทูตและผู้แทนจากนานาประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการต่อยอดโอกาสทางการค้าและขยายตลาดผลไม้ไทยในอนาคต” นางบรรจงจิตต์ฯ กล่าว
สำหรับงาน “Thailand:The Land of Tropical Fruits” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 27 พฤษภาคม 2569 ณ ลาน Promotions A กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้สดคุณภาพพรีเมียมจากจังหวัดจันทบุรี อาทิ ทุเรียน มังคุด และผลไม้ตามฤดูกาล รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้และสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มที่ผ่านการคัดสรร เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพจากแหล่งผลิตโดยตรง
กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ ร่วมเลือกซื้อและสัมผัสรสชาติผลไม้คุณภาพจากจังหวัดจันทบุรี ภายในงาน “Thailand:The Land of Tropical Fruits” ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยโดยตรงแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผลไม้ไทยให้ก้าวสู่ตลาดพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายรายได้สู่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน