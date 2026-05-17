”รถไฟชนรถเมล์”สะเทือนความปลอดภัยขนส่งสาธารณะ“คมนาคม”เร่งสอบสาเหตุ-สั่งเพิ่มความเข้มข้นทุกมาตรการ

“คมนาคม” สั่ง รฟท. - ขสมก. เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถเมล์ พร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน เหมาะสมที่สุด ย้ำเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะต้องมีความปลอดภัยสูงสุด เตรียมยกระดับมาตรการเพิ่มความเข้มข้นทุกมาตรการ
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากกรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวนรถขนส่งสินค้าหมายเลข 2126 ชนกับรถประจำทาง ขสมก. สาย 206 บริเวณใกล้เคียงแยกอโศก - เพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 และมีผู้สูญเสีย 8 ราย ผู้บาดเจ็บอีก 32 รายนั้น นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้เร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพ และเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต เพื่อส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งกำชับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บให้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติม และสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุด
ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล และดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและเต็มที่ที่สุด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมกันนี้ได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความสูญเสียเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีก
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เมื่อทราบเหตุ ตนพร้อมด้วย นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รักษาการผู้ว่าการ รฟท. นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. ได้ลงพื้นที่ทันทีเพื่อติดตามและร่วมบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่จริงอย่างใกล้ชิด โดยได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเร่งนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนที่สุด นอกจากนี้ ขสมก. ยังได้ร่วมจัดระบบขนถ่ายผู้โดยสารตกค้าง ณ สถานีหัวลำโพง เพื่อนำส่งไปยังปลายทางอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล ผู้ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างครบถ้วน
พร้อมทั้งสั่งการให้ประสานงานโดยตรงกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด และระบบกองทุนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุด ซึ่งกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้น กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต กรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ 1,500,000 บาท กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ ค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาท ไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาท สำหรับผู้เสียชีวิต ขสมก. ได้เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานญาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมรับทราบถึงความกังวลของประชาชนเป็นอย่างดี และขอยืนยันว่าการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะต้องมีความปลอดภัยสูงสุด โดยกระทรวงฯ เตรียมยกระดับมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันและติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุสะเทือนขวัญเช่นนี้ ซ้ำรอยอีก
ส่วนความคืบหน้าการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุ ภายหลังเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเเรียบร้อยแล้ว ขสมก. ได้ประสานความร่วมมือนำรถเครนเข้าเคลื่อนย้ายรถโดยสารที่ประสบเหตุออกจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสัน และเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ ณ อู่พระราม 9 เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. เพื่อเปิดทางเดินรถไฟและเร่งคืนผิวการจราจรให้แก่ประชาชนได้สัญจรตามปกติโดยเร็วที่สุด