ขสมก.แถลงเสียใจอย่างยิ่ง ยันเยียวยา ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บเต็มที่ -เร่งถอดบทเรียนทบทวนความปลอดภัยเส้นทางเดินรถทุกพื้นที่

ขสมก.แถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่ออุบัติเหตุจุดตัดมักกะสัน ย้ำจริงใจรับผิดชอบเยียวยาสูงสุด กางพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย-ประกันภัย เยียวยา ผู้เสียชีวิตเบื้องต้น รายละ 1.5 ล้านบาท บาดเจ็บ ดูแลเยียวยา ขั้นต่ำ 8 หมื่น-5 แสนบาท เร่งถอดบทเรียนคุมเข้มความปลอดภัยเส้นทางเดินรถทุกพื้นที่
จากอุบัติเหตุในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลาประมาณ 15:40 น. กรณีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 206 (3-30) หมายเลขทะเบียน 12-5641 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประสบอุบัติเหตุ บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ตัวรถโดยสารและยานพาหนะใกล้เคียง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ นั้น
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ทุกท่าน ขสมก. ตระหนักดีว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น และ ขสมก. พร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและดีที่สุดตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุด โดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงใด ๆ ทั้งสิ้น
ภายหลังเกิดเหตุ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. และคณะผู้บริหารองค์การ ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุทันที เพื่อร่วมบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่จริงอย่างใกล้ชิด โดยได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเร่งนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนที่สุด นอกจากนี้ ขสมก. ยังได้ร่วมจัดระบบขนถ่ายผู้โดยสารตกค้าง ณ สถานีหัวลำโพง เพื่อนำส่งไปยังปลายทางอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ขสมก. ยังได้ดำเนินการประสานงานร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งสั่งการให้ประสานงานโดยตรงกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด และระบบกองทุนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล และเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุด โดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นดังนี้
• กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต กรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ 1,500,000 บาท
• กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ ค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาท ไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาท
สำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิต ขสมก. ได้เร่งดำเนินการติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานญาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย และคณะผู้บริหาร ขสมก. เตรียมเดินทางเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บทุกราย ณ โรงพยาบาลเพื่อมอบของช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และแสดงความจริงใจต่อการร่วมรับผิดชอบในทุกด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจะรายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียดการชดเชยเยียวยา ตลอดจนความคืบหน้าของสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและโปร่งใสที่สุด
นอกเหนือจากมาตรการเยียวยาเร่งด่วนแล้ว ขสมก. จะเร่งถอดบทเรียนเพื่อทบทวน และตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทางเดินรถของ ขสมก. ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีก 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ควบคู่ไปกับการกวดขันวินัยของพนักงาน ขับรถ ขสมก. ทุกคนอย่างเข้มงวดที่สุด
ภายหลังเกิดเหตุในช่วงค่ำวันเดียวกัน (16 พ.ค. 2569) เวลาประมาณ 22.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้พื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุด้วยตนเองอย่างเร่งด่วน โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. และคณะผู้บริหารองค์การ รายงานสถานการณ์ในพื้นที่จริงอย่างใกล้ชิด
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการกำชับให้ ขสมก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุด พร้อมเร่งรัดกระบวนการ จ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
สำหรับความคืบหน้าการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุ ภายหลังเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (พฐ.) ได้เข้าตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทาง ขสมก. ได้ประสานความร่วมมือ นำรถเครนเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายรถโดยสารคันที่ประสบเหตุ ออกจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสัน และเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ ณ อู่พระราม 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาประมาณ 01:00 น. เพื่อเปิดทาง เดินรถไฟและเร่งคืนผิวการจราจรให้แก่ประชาชนได้สัญจรตามปกติโดยเร็วที่สุด
สำหรับญาติของผู้โดยสารรถประจำทางสาย 206 ที่ต้องการติดต่อสอบถาม ค้นหารายชื่อ หรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราชเทวี โทร. 06 3935 5369 หรือ BMTA Contact Center โทร.1348 ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ขสมก. พร้อมบวก”