ขสมก.เยียวยาสูงสุดรายละ 1.5 ล้านบาท เผยรถเมล์จอดคร่อมทางรถไฟ เหตุรถติดไฟแดงต่อเนื่องเคลื่อนตัวไม่ได้

จากกรณีเหตุรถไฟชนรถเมล์ บริเวณแยกอโศก-ดินแดง ใกล้กับสถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน ส่งผลให้รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 206 ถูกเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเสียหายทั้งคัน และยังกระทบรถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์ของประชาชนที่จอดติดไฟแดงเสียหายอีกหลายคัน
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่า จากรายงานเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตภายในรถโดยสารประจำทาง จำนวน 8 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 25 ราย ในฐานะ ผอ.ขสมก. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับเหตุการณ์ ที่บริเวณทางรถไฟมักกะสัน แยกอโศก ทางขสมก. จะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้อย่างดีที่สุด ทั้งในด้านกฎหมาย และมนุษยธรรม สำหรับผู้ที่เสียชีวิตบนรถเมล์ เบื้องต้นได้มีการทำประกันภัย ประกันอุบัติเหตุไว้ โดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดรายละ 1.5 ล้านบาท และ ขสมก. จะจ่ายสมทบให้อีกรายละ 3-5 หมื่นบาท บางส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะต้องพิจารณาตามค่าใช้จ่ายค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง
ส่วนกรณีที่รถเมล์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟ เนื่องจากมีรถติดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาว ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยทำให้รถเมล์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ ในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง