“สิริพงศ์” ดูจุดรถไฟชนรถเมล์ สั่งตรวจกล่องดำหาเหตุไม้กั้นไม่ตีลงแต่รถไฟยังวิ่ง - พบดับ 8 รายอยู่ในรถเมล์ทั้งหมด

“สิริพงศ์”ลงจุดเกิดเหตุขบวนรถสินค้าชนสนั่นรถเมล์ สาย 206 แยกอโศก-ดินแดง สั่งรฟท.สอบสาเหตุไม้กั้นไม่ลง เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บ 25 ราย ด้านอธิบดีกรมราง นำทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเหตุ ประสานตำรวจ รวบรวมพยานหลักฐาน
วันนี้ (16 พ.ค. 69) เวลา 15.35 น. เกิดอุบัติเหตุเหตุร้ายแรง รถไฟชนกับรถประจำทาง บริเวณทางรถไฟมักกะสัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ จุดตัดถนนอโศกดินแดง แยกพระราม 9 - แยกอโศกเพชร โดยรถไฟที่เกิดเหตุเป็นขบวนรถสินค้าที่ 2126 แหลมฉบัง-ชุมทางบางซื่อ ชนกับรถประจำทาง สาย 206 สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 12-5641 กรุงเทพมหานคร จอดคร่อมทางรถไฟเนื่องจากติดสัญญาณไฟแดงแยกอโศก-เพชรบุรี บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศก-ดินแดง (ช่วงระหว่างสถานีคลองตัน - สถานีมักกะสัน) รวมถึง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่จอดติดไฟแดงจำนวนมาก และมีเพลิงไหม้ลุกลามรุนแรง จากรายงานเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตจำนวน 8 รายภายในรถโดยสารประจำทาง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือและนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
โดยในช่วงเกิดเหตุ มีกลุ่มควันจากเพลิงไหม้ลอยขึ้นปกคลุมชานชาลา รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) ที่สถานีมักกะสัน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร จึงได้มีการปิดสถานีมักกะสันชั่วคราวและให้ขบวนรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน โดยไม่จอด (Skip) ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงด้านล่างได้สำเร็จ โดยระบบรถไฟฟ้า ARL ได้กลับมาเปิดให้บริการสถานีมักกะสันตามปกติในเวลา 16.35 น.
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ทันที เพื่อติดตามอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 206 ที่บริเวณสถานีมักกะสัน แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตอนนี้เท่าที่ได้รับรายงานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันผู้เสียชีวิต ส่วนผู้บาดเจ็บมีประมาณ 32 คน กระจายอยู่บริเวณโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งขณะนี้กำลังติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตอนนี้ที่ยืนยันผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย ซึ่งอยู่ในรถเมล์ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีหลายกรณี บางกรณีกู้ภัยนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล บางกรณีมีประชาชนพบเห็นและนำไปส่งโรงพยาบาล ดังนั้นจึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าผู้บาดเจ็บทั้งหมดอยู่ในรถโดยสาร
เมื่อถามว่าเหตุใหทำไมไม้กั้นรถไฟไม่ลง นายสิริพงศ์ กล่าวว่า โดยปกติไม้กั้นจะตีลงมา เมื่อไม้กั้นตีลงมาแล้วก็จะมีการให้สัญญาณรถจึงผ่านได้ หากไม้กั้นยังไม่ลงมา สัญญาณจะไม่ให้รถไฟผ่านได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีนี้ เห็นว่าไม้กั้นไม่สามารถพาดลงมาได้เพราะมีรถจอดขวางทางรถไฟ ส่วนสาเหตุที่รถไฟเบรกไม่ทันเป็นเพราะอะไร ตอนนี้ ให้ รฟท.เอากล่องดำไปดู ตรวจสอบพฤติกรรมคนขับ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ด้าน นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)ได้นำทีมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง สั่งการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ พร้อมทั้งกำชับสั่งการให้ รฟท. อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ ในการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม และกรมราง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยให้ รฟท. ร่วมกับ กรมราง เร่งสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation) และตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางผ่านเสมอระดับ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างเร่งด่วนที่สุด