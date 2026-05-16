อีเลคโทรลักซ์ เปิด Experience Center แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ยกระดับประสบการณ์ผู้บริโภคผ่านนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการใช้ชีวิตยุคใหม่

อีเลคโทรลักซ์ เปิดตัว Experience Center แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำกลยุทธ์ของบริษัทในการยกระดับประสบการณ์ผู้บริโภคในประเทศไทย ซึ่งผ่านการผสมผสานอย่างลงตัวกับงานดีไซน์ นวัตกรรม และโซลูชั่นที่ตอบรับการใช้ชีวิตที่ทันสมัย
พิธีเปิดได้จัดขึ้น ณ อาคารอีเลคโทรลักซ์ ชั้น G บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยการนำของ นายเคเล็บ กวน รองประธานภูมิภาคเอเชีย อีเลคโทรลักซ์กรุ๊ป และนายอเล็กซิส ริชาร์ด ผู้จัดการทั่วไป อีเลคโทรลักซ์ประเทศไทย ร่วมด้วย ฯพณฯ แอนนา ฮัมมาเกรน เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ผู้บริหารจากหอการค้าไทย-สวีเดน (SweCham) และจาก Business Sweden ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างสวีเดนและประเทศไทยด้านนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายเคเล็บ กวน กล่าวว่า “ความคาดหวังของผู้บริโภคในเอเชียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคในปัจจุบันเชื่อมต่อกันมากขึ้น มีข้อมูลมากขึ้น และมองหามากกว่าแค่ตัวผลิตภัณฑ์ พวกเขาต้องการโซลูชั่นที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกวัน และ Electrolux Experience Center แห่งใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์ดังกล่าว และแสดงให้เห็นว่าอีเลคโทรลักซ์กำลังเน้นแนวทางที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ผ่านการผสานนวัตกรรม ดีไซน์ และความยั่งยืน ที่เข้ากับการใช้ชีวิต การทำอาหาร และการดูแลบ้านของผู้บริโภค”
ด้านนายอเล็กซิส ริชาร์ด กล่าวว่า การเปิด Electrolux Experience Center ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอีเลคโทรลักซ์ในประเทศไทย “อีเลคโทรลักซ์เติบโตเคียงข้างผู้บริโภค พันธมิตรธุรกิจ และคนไทย ตลอดระยะเวลา 48 ปี โดยได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวียนที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย ความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดีไซน์ที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง พื้นที่แห่งใหม่นี้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์จริงของผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นด้าน Taste, Care และ Wellbeing ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่”
Electrolux Experience Center แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ นี้ จะเป็นต้นแบบสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคและการพัฒนารูปแบบค้าปลีกที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ สำหรับตลาดอื่นๆ ในเอเชียในอนาคต อีกทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของอีเลคโทรลักซ์กรุ๊ปที่มีต่อประเทศไทย ในการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในประเทศ รวมถึงโรงงานผลิตของบริษัทที่จังหวัดระยอง ซึ่งรองรับทั้งผู้บริโภคในเอเชียและตลาดอื่นๆ ทั่วโลก
เกี่ยวกับอีเลคโทรลักซ์กรุ๊ป
อีเลคโทรลักซ์กรุ๊ป เป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้ผู้คนมาแล้วกว่า 100 ปี ด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ในด้านการทำอาหาร (Taste) การดูแลเสื้อผ้า (Care) และความเป็นอยู่ที่ดี (Wellbeing) ของผู้คนนับล้าน พร้อมขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนอย่างโดดเด่นมาโดยตลอดผ่านการสร้างโซลูชั่นและการดำเนินงานที่เน้นสร้างความยั่งยืนในสังคม อีเลคโทรลักซ์ กรุ๊ป เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำมากมาย อาทิ อีเลคโทรลักซ์ (Electrolux) เออีจี (AEG) และฟริจิแดร์ (Frigidaire) มีสินค้าวางจำหน่ายใน 120 ประเทศทั่วโลก ในปี 2568 อีเลคโทรลักซ์กรุ๊ป มียอดขายสูงถึง 131,000 ล้านโครนาสวีเดน และมีพนักงาน 39,000 คนทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.electrolux.co.th.