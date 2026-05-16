MAGURO รายได้Q1/69โต 35.2% รุกเปิดร้านใหม่ 15 สาขาทั่วกรุงเทพฯ

มากุโระ กรุ๊ป \หรือ MAGURO Groupเผยผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 560.9 ล้านบาท เติบโต 35.2% และมีกำไรสุทธิ 34.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2568 สะท้อนความสามารถในการสร้างการเติบโตในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา ซึ่ง MAGURO Group ยังคงสามารถสร้างการเติบโตที่โดดเด่นสวนกระแสอุตสาหกรรมร้านอาหารที่หดตัว ด้วยหลายปัจจัยที่เป็นแรงเสริม การเพิ่มจำนวนสาขา การเปิดแบรนด์ใหม่ และฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ที่ลดลงเล็กน้อย แต่ไม่ได้ส่งผลต่อการเติบโตภาพรวมของบริษัทที่รายได้ยังเติบโตถึง 35.2%
นอกจากนี้ MAGURO ได้เดินหน้าเตรียมพร้อมเปิดตัว Kaiten Sushi Ginza Onodera ร้านซูชิสายพานระดับพรีเมียมจากเครือ Onodera Group ซึ่งจะเป็นสาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแฟล็กชิปสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในไตรมาส 3 ของปีนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งกลุ่มลูกค้าเดิม และ สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากพอสมควร
แรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตในไตรมาสแรกของปี 2569 มาจาก การขยายสาขาเพิ่มขึ้น การตอบรับที่ดีเยี่ยมต่อแบรนด์ใหม่อย่าง KIWAMIYA, Tonkatsu AOKI, BINCHO และ IPPE KOPPE ฐานลูกค้าใน Give More+ Club หรือระบบ CRM ของบริษัท ที่สร้างรายได้ถึง 58% ของรายได้รวม การออกเมนูใหม่และแคมเปญการตลาดที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่รัดเข็มขัดมากขึ้น จึงมุ่งเน้นพัฒนาเมนูใหม่ภายใต้แนวคิด Everyday Dining ในราคาที่เข้าถึงง่ายมากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่ม Trendy Mass คนเมือง วัยทำงาน และ Gen Z โดยยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพอาหารและประสบการณ์เฉพาะตัวของแต่ละแบรนด์ไว้อย่างครบถ้วน
ในช่วงต้นปี 2569 MAGURO ได้เปิดตัวอีก 2 แบรนด์ใหม่ เพิ่มเข้าสู่พอร์ตโฟลิโอ ได้แก่ IPPE KOPPE (อิปเปะ คปเปะ) ร้านผู้เชี่ยวชาญด้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่นต้นตำรับที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ร้านแกงกะหรี่จาก Tabelog ต่อเนื่องกว่า 6 สมัย โดยเปิดสาขาแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมด้วยเปิด Chopman ร้านข้าวมันไก่ในรูปแบบ Delivery นอกจากนี้ ได้เปิด BINCHO สาขาที่ 2 ณ One Bangkok เพื่อมุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าคนเมืองที่ต้องการประสบการณ์อาหารคุณภาพดีในชีวิตประจำวัน ด้วยราคาที่จับต้องได้ เริ่มต้นตั้งแต่ 169 - 190 บาท
“ทิศทางต่อไปในอนาคต MAGURO Group มั่นใจในเป้าหมายการเติบโตของรายได้ทั้งปี 2569 ที่ไม่ต่ำกว่า 30% โดยวางแผนขยายสาขาเพิ่มไม่ต่ำกว่า 15 ร้านภายในสิ้นปี นอกจากนี้ยังเตรียมแผนกระตุ้นยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ให้เติบโตอีกด้วย สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง” นายจักรกฤติ ซีอีโอ กล่าว
ปัจจุบัน MAGURO Group บริหารร้านอาหารในเครือรวมกว่า 54 ร้านจาก 9 แบรนด์ ประกอบด้วย MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่นและซูชิระดับพรีเมียม, HITORI SHABU ร้านชาบูและสุกียากี้หม้อเดี่ยวสไตล์คันไซ, SSAMTHING TOGETHER ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, Tonkatsu AOKI ร้านหมูทอดทงคัตสึต้นตำรับจากญี่ปุ่น, KIWAMIYA ร้านแฮมเบิร์กต้นตำรับจากญี่ปุ่น, CouCou ร้านอาหาร All-Day Dining สไตล์ตะวันตก, BINCHO ร้านอาหารญี่ปุ่นย่างถ่าน, IPPE KOPPE ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่นต้นตำรับ รวมถึง Chopman แบรนด์ข้าวมันไก่ผ่านช่องทางเดลิเวอรี