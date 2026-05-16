สสว. เดินหน้าจัดงาน "OSS & SMES GROW TOGETHER FAIR 2026" ครั้งที่ 2 ปักหมุดนครสวรรค์ ย้ำความสำเร็จโรดโชว์ระดับภูมิภาค ยกทัพ 60 เอสเอ็มอี สุดยอดของดีภาคเหนือ เสริมแกร่งธุรกิจครบวงจร คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสะพัด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าจัดงาน “OSS & SMES GROW TOGETHER FAIR 2026 มหกรรมยกระดับ SMEs ไทย เติบโตอย่างยั่งยืนไปกับ OSS” อย่างเป็นทางการ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคมนี้ โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงในการจัดงานที่กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุน
นางสาววนิดา จรูญเพ็ญ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (สสว.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดว่า การจัดงาน ‘OSS & SMEs GROW TOGETHER FAIR 2026’ ในปีนี้ สสว. ได้กำหนดจัดกิจกรรมในรูปแบบสัญจรครอบคลุม 4 ภูมิภาคหลักของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสงขลา เพื่อกระจายโอกาสทางการค้าและเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละภูมิภาคได้เข้าถึงตลาด ผู้บริโภค และเครือข่ายทางธุรกิจได้อย่างทั่วถึง สำหรับการจัดงานครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน เพื่อกระจายโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการของรัฐผ่านศูนย์ OSS ได้อย่างทั่วถึง โดยในครั้งนี้ สสว. มุ่งเน้นการส่งเสริมกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าไลฟ์สไตล์ และนวัตกรรมท้องถิ่นที่มีศักยภาพโดดเด่น ควบคู่ไปกับการต่อยอดการเจรจาธุรกิจด้วยการเชิญคู่ค้าจากร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นนำมาร่วมคัดสรรสินค้าคุณภาพจาก 60 SMEs เพื่อผลักดันไปวางจำหน่ายในระดับประเทศ เสริมทัพด้วยบริการจากศูนย์ OSS มาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ครอบคลุมทั้งเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาดดิจิทัล ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สสว. มั่นใจว่าจะสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรง และคาดการณ์มูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการจำหน่ายสินค้ารวมถึงการเจรจาธุรกิจที่จะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งจะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้น GDP ระดับจังหวัดในช่วงกลางปีนี้ได้เป็นอย่างดี
“เราไม่ได้แค่พาสินค้ามาขาย แต่เราพามืออาชีพและโอกาสจากส่วนกลางมาถึงประตูบ้านของพี่น้อง SME ภาคเหนือ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตครั้งนี้จะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนและทั่วถึง” นางสาววนิดา กล่าวเสริม
ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ ร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการต่อยอดความสำเร็จในงาน “OSS & SMES GROW TOGETHER FAIR 2026” ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์